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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۵۳

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر اردبیل:

۱۷ ایستگاه راهنمایی مسافران نوروزی در اردبیل دایر می‌شود

۱۷ ایستگاه راهنمایی مسافران نوروزی در اردبیل دایر می‌شود

اردبیل – مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل گفت: در تعطیلات عید، ۱۷ ایستگاه راهنمایی مسافران نوروزی در این استان دایر می‌شود.

بهرام غیبی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: از این تعداد دو ایستگاه سیار (در قالب طرح سحاب) و مابقی ثابت است و در تمامی ایستگاه‌ها اقلام فرهنگی و اطلاع‌رسانی در اختیار مراجعان قرار می‌گیرد.

وی افزود: علاوه بر این به مانند سال‌های گذشته خیمه نماز در سطح شهرها دایر می‌شود و با استقرار روحانی مراجعان می‌توانند سؤالات شرعی خود را مطرح کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان به برپایی فضای دوستدار کودک با هدف بازی و نقاشی کودکان اشاره کرد و بیان داشت: به غیر از طرح راهنمایی مسافران نوروزی، طرح امداد و نجات جاده‌ای نیز توسط هلال‌احمر انجام می‌شود.

به گفته غیبی در قالب طرح امداد و نجات ۱۳ پایگاه امدادی در سطح استان در وضعیت آماده‌باش بوده و چهار پست موقت در گردنه‌ها نیز مشغول به کار خواهند بود.

وی به فعال بودن امداد هوایی در طول تعطیلات عید نیز اشاره کرد و افزود: در کل طرح امداد و نجات روزانه ۲۰۰ نفر نیروی امدادی فعالیت داشته و به مسافران و شهروندان خدمات ارائه خواهند کرد.

کد مطلب 4226436
محمد میرزایی ناطق

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