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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۵۶

برنامه ملی اقتصاد دانش بنیان در حوزه آب تدوین می شود

برنامه ملی اقتصاد دانش بنیان در حوزه آب تدوین می شود

برنامه ملی علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان در حوزه کشاورزی، آب و منابع طبیعی تدوین می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  دبیرخانه شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری (عتف)، دکتر آرش رزمی دبیر علمی مراسم هم اندیشی تدوین برنامه ملی علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان در حوزه کشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت: این هم ‏اندیشی یک روزه در راستای مصوبات بیستمین جلسه شورای عالی عتف که دبیرخانه شورا را به همکاری با دستگاه‏ های اجرایی برای تدوین برنامه ملی علم و فناوری و اقتصادهای دانش بنیان موظف کرده برگزار می شود.

وی افزود: بر این اساس دبیرخانه شورای عالی عتف قصد دارد با همکاری دستگاههای اجرایی، بخصوص سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، پیش نویسی در خصوص برنامه علم و فناوری حوزه کشاورزی، آب و منابع طبیعی بررسی و بازبینی کند.

به گفته رزمی، این هم اندیشی چهارشنبه ۹ اسفند ماه از ساعت ۸ صبح در محل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با حضور بیش از ۲۵۰ نفر از متخصصان، صاحبنظران و خبرگان این حوزه، برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4226568

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