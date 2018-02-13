برنامه ملی اقتصاد دانش بنیان در حوزه آب تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری (عتف)، دکتر آرش رزمی دبیر علمی مراسم هم اندیشی تدوین برنامه ملی علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان در حوزه کشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت: این هم ‏اندیشی یک روزه در راستای مصوبات بیستمین جلسه شورای عالی عتف که دبیرخانه شورا را به همکاری با دستگاه‏ های اجرایی برای تدوین برنامه ملی علم و فناوری و اقتصادهای دانش بنیان موظف کرده برگزار می شود.

وی افزود: بر این اساس دبیرخانه شورای عالی عتف قصد دارد با همکاری دستگاههای اجرایی، بخصوص سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، پیش نویسی در خصوص برنامه علم و فناوری حوزه کشاورزی، آب و منابع طبیعی بررسی و بازبینی کند.

به گفته رزمی، این هم اندیشی چهارشنبه ۹ اسفند ماه از ساعت ۸ صبح در محل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با حضور بیش از ۲۵۰ نفر از متخصصان، صاحبنظران و خبرگان این حوزه، برگزار خواهد شد.