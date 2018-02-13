ردپای مجوزهای بی مورد در صنعت خودرو/کاربری: فقط واردات

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز اکبریان در پنجمین همایش بین المللی خودرو گفت: در صنعت خودروسازی ۴۰ مورد مجوز صادر شده است، در حالیکه این مجوزها به درد نمی خورند؛ چراکه این مجوزها برای واردات خودرو به کار گرفته شده و بعد از ۲ سال هم شرکت تعطیل شده است؛ در حالیکه باید یک، دو و یا نهایتا سه شرکت خودروساز در کشور داشته باشیم که بتوانند با یکدیگر رقابت کنند.

رییس کمیسیون صنایع مجلس افزود: سهم دولت در صنعت خودروسازی ایران باید به صفر برسد و این شرکتها به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند.البته خودروسازان نباید زیر بار فشارهای مجلس یا دولت برای احداث واحدهای جدید بروند، چراکه برخی نمایندگان مجلس برای اینکه رای بیاورند به دنبال ایجاد واحدهای خودروسازی یا پتروشیمی در شهرشان هستند؛ ولی خودروسازان نباید زیر بار بروند.

وی تصریح کرد:شرکت پتروشیمی به جای رقابت با خارجی ها، تکه تکه شده اند و با یکدیگر رقابت می کنند که در این میان پورسانتها جابجا می شود.