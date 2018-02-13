عدم استقبال از تکمیل ظرفیت غیرانتفاعی ها در کنکور ارشد ۹۶

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مرحله دوم اعلام ظرفیت رشتههای جدید و تکمیل ظرفیت برخی از کدرشته محلهای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۶ از سه شنبه ۱۷ بهمن آغاز شده و با توجه به تمدید فرصت انتخاب رشته، داوطلبان تا ساعت ۲۴ امروز سه شنبه ۲۴ بهمن فرصت دارند در این مرحله ثبت نام و انتخاب رشته کنند.
مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: ظرفیت پذیرش رشتههای جدید و همچنین تکمیل ظرفیت برخی از کدرشته محلهای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۶ تعداد ۸۵۶ نفر است و تاکنون تنها ۴۸۳ نفر نسبت به انتخاب رشته اقدام کرده اند که نشان می دهد هنوز نیمی از ظرفیت نیز ثبت نام نکرده اند.
توکلی خاطرنشان کرد: داوطلبانی که در کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۶ ثبتنام و در جلسه امتحانی حاضر بودهاند و بر اساس شرایط و ضوابط مندرج در دفترچههای راهنمای شماره ۱ و ۲ آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۶ مجاز به انتخاب رشته هستند، امکان انتخاب رشته در این مرحله را دارند.
وی یادآور شد: گزینش نهایی در هر یک از کدرشته محلهای تحصیلی اعلام شده در این اطلاعیه، مطابق انجام خواهد شد و هر داوطلب منحصراً مجاز به انتخاب کدرشته تحصیلی خواهد بود که در آزمون کدرشته امتحانی مربوط شرکت کرده باشد.
نظر شما