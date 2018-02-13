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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۲۳

مشاور عالی سازمان سنجش خبر داد:

عدم استقبال از تکمیل ظرفیت غیرانتفاعی ها در کنکور ارشد ۹۶

عدم استقبال از تکمیل ظرفیت غیرانتفاعی ها در کنکور ارشد ۹۶

مشاور عالی سازمان سنجش با اشاره به آمار پایین انتخاب رشته در مرحله تکمیل ظرفیت رشته های غیرانتفاعی ها در آزمون‌ کارشناسی‌ ارشد ۹۶ گفت: تاکنون تنها نیمی از ظرفیت ثبت نام کرده اند.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مرحله دوم اعلام‌ ظرفیت‌ رشته‌های جدید و تکمیل ظرفیت برخی از کدرشته محل‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در آزمون‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته سال‌ ۹۶ از سه شنبه ۱۷ بهمن آغاز شده و با توجه به تمدید فرصت انتخاب رشته، داوطلبان تا ساعت ۲۴ امروز سه شنبه ۲۴ بهمن فرصت دارند در این مرحله ثبت نام و انتخاب رشته کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: ظرفیت‌ پذیرش‌ رشته‌های جدید و همچنین تکمیل ظرفیت برخی از کدرشته محل‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در آزمون‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته سال‌ ۱۳۹۶ تعداد ۸۵۶ نفر است و تاکنون تنها ۴۸۳ نفر نسبت به انتخاب رشته اقدام کرده اند که نشان می دهد هنوز نیمی از ظرفیت نیز ثبت نام نکرده اند.

توکلی خاطرنشان کرد: داوطلبانی که در کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۶ ثبت‌نام و در جلسه امتحانی حاضر بوده‌اند و بر اساس شرایط و ضوابط مندرج‌ در دفترچه‌های‌ راهنمای شماره‌ ۱ و ۲ آزمون‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ سال‌ ۱۳۹۶ مجاز به انتخاب رشته هستند، امکان انتخاب رشته در این مرحله را دارند.

وی یادآور شد: گزینش‌ نهایی‌ در هر یک‌ از کدرشته‌ محل‌های تحصیلی‌ اعلام شده در این اطلاعیه، مطابق‌ انجام‌ خواهد شد و هر داوطلب‌ منحصراً مجاز به‌ انتخاب‌ کدرشته‌ تحصیلی‌ خواهد بود که‌ در آزمون کدرشته‌ امتحانی‌ مربوط شرکت‌ کرده‌ باشد.

کد مطلب 4226672

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