وضعیت برق استان بوشهر بهبود یافت/ ضرورت مجهز شدن به فناوری روز

به گزارش خبرنگار مهر، سعید زرین‌فر صبح سه‌شنبه در آیین افتتاحیه دومین دوره المپیاد هفتخوان مهارت های شغلی برق استان بوشهر اظهار داشت: شرکت توزیع نیروی برق از مجموعه‌های فعال استان بوشهر است و با توجه به اهمیت کاری که این شرکت انجام می دهد از پرسنل و مدیران شرکت قدردانی می‌کنم.

وی بیان کرد: وضعیت خدمات برق در استان نسبت به سالهای گذشته خیلی بهتر شده و در حالی که سال‌های گذشته خاموشی زیادی داشتیم اما در سالهای اخیر شاهد شرایط خوبی در تامین برق هستیم که این مهم با تلاش متخصصان و مهندسان شرکت برق استان میسر شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری بوشهر تصریح کرد: یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی حوزه برق است که شاهد پیشرفت های چشمگیری در این عرصه بودیم.

زرین‌فر با بیان اینکه مهم‌ترین دستاورد انقلاب، استقلال بوده است، اظهار داشت: کسانی که با انقلاب مشکل داشتند در مقابل انقلاب ایستادند اما با تلاش و حضور ملت امروز در شرایطی هستیم که خودمان برای خودمان تصمیم می گیریم.

وی با اشاره به اهمیت موضوع نیروی انسانی متخصص گفت: ارزشمندترین سرمایه هر مجموعه‌ای نیروی انسانی است و هر قدر نیروی انسانی توانمند باشد اثر بهتری برای نیل به اهداف سازمانی خواهد داشت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری بوشهر تاکید کرد: نباید خود را بی نیاز از دانش و فناوری روز بدانیم و ضروری است در محیط سازمانی هر روز به دنبال موضوع و اطلاعات جدید بوده و به دانسته های روز مجهز شویم.

زرین فر به المپیاد هفتخوان مهارت های شغلی شرکت برق اشاره کرد و با قدردانی از عوامل برگزاری این المپیاد گفت: این المپیاد موجب شور و نشاط در بین کارکنان می شود و به فرهنگ کار در این مجموع کمک می کند.

وی افزود: تمام تلاش های صورت گرفته در عرصه های مختلف برای خدمت به مردم است و این المپیاد و آمادگی پرسنل هم برای خدمت به مردم انجام شده و کار شایسته ای است.