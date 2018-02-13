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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۳۶

معاون استاندار بوشهر تاکید کرد:

وضعیت برق استان بوشهر بهبود یافت/ ضرورت مجهز شدن به فناوری روز

وضعیت برق استان بوشهر بهبود یافت/ ضرورت مجهز شدن به فناوری روز

بوشهر- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری بوشهر گفت: در سال‌های اخیر وضعیت برق استان بوشهر بهتر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید زرین‌فر صبح سه‌شنبه در آیین افتتاحیه دومین دوره المپیاد هفتخوان مهارت های شغلی برق استان بوشهر اظهار داشت: شرکت توزیع نیروی برق از مجموعه‌های فعال استان بوشهر است و با توجه به اهمیت کاری که این شرکت انجام می دهد از پرسنل و مدیران شرکت قدردانی می‌کنم.

وی بیان کرد: وضعیت خدمات برق در استان نسبت به سالهای گذشته خیلی بهتر شده و در حالی که سال‌های گذشته خاموشی زیادی داشتیم اما در سالهای اخیر شاهد شرایط خوبی در تامین برق هستیم که این مهم با تلاش متخصصان و مهندسان شرکت برق استان میسر شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری بوشهر تصریح کرد: یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی حوزه برق است که شاهد پیشرفت های چشمگیری در این عرصه بودیم.

زرین‌فر با بیان اینکه مهم‌ترین دستاورد انقلاب، استقلال بوده است، اظهار داشت: کسانی که با انقلاب مشکل داشتند در مقابل انقلاب ایستادند اما با تلاش و حضور ملت امروز در شرایطی هستیم که خودمان برای خودمان تصمیم می گیریم.

وی با اشاره به اهمیت موضوع نیروی انسانی متخصص گفت: ارزشمندترین سرمایه هر مجموعه‌ای نیروی انسانی است و هر قدر نیروی انسانی توانمند باشد اثر بهتری برای نیل به اهداف سازمانی خواهد داشت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری بوشهر تاکید کرد: نباید خود را بی نیاز از دانش و فناوری روز بدانیم و ضروری است در محیط سازمانی هر روز به دنبال موضوع و اطلاعات جدید بوده و به دانسته های روز مجهز شویم.

زرین فر به المپیاد هفتخوان مهارت های شغلی شرکت برق اشاره کرد و با قدردانی از عوامل برگزاری این المپیاد گفت: این المپیاد موجب شور و نشاط در بین کارکنان می شود و به فرهنگ کار در این مجموع کمک می کند.

وی افزود: تمام تلاش های صورت گرفته در عرصه های مختلف برای خدمت به مردم است و این المپیاد و آمادگی پرسنل هم برای خدمت به مردم انجام شده و کار شایسته ای است.

کد مطلب 4226797

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