به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و سوم از رقابت‌های لیگ دسته اول با برگزاری ۴ بازی و لغو یک مسابقه پشت سر گذاشته شد. در روزی که دیدار تیم‌های شهرداری ماهشهر و اکسین البرز در ماشهر لغو شد، خونه به خونه هم در دیداری حساس و نزدیک موفق شد نفت مسجد سلیمان صدرنشین مسابقات را با شکست بدرقه کند.

بادران بهترین استفاده را از این فرصت کرد و با پیروزی مقابل راه آهن فاصله اش را با صدر جدول کم کرد. گل گهر سیرجان هم که در نیم فصل دوم نتایج بهتری می گیرد موفق شد میهمانش صبای قم را شکست داده و به شرایطش در جدول رده بندی سر و سامان بخشد.

در حساس ترین بازی امروز ملوان موفق شد میهمان مدعی‌اش نساجی را با شکستی سنگین بدرقه کند.

نتایج بازی های هفته بیست و سوم به شرح زیر است:

* راه آهن صفر - بادران ۴

گل ها: مسعود ریگی، علی خسرو نژاد (۲ گل)، کریم اسلام

* خونه به خونه یک - نفت مسجد سلیمان صفر

گل: مجتبی رمضانی

* گل گهر ۵ - صبا یک

گل ها: علیرضا ابراهیمی، مهدی دغاغله، محسن طرحانی، محسن آذرپاد و امیر رفعتی (گل گهر)، ابراهیم لطفی (صبا)

* ملوان ۳ - نساجی صفر

گل ها: بابک مرادی، شهریار مقانلو و مجید بهروزی (گل به خودی)

* شهرداری ماشهر - اکسین البرز؛ کنسل شد

جدول رده بندی لیگ دسته اول؛

۱- نفت مسجد سلیمان ۴۶ امتیاز

۲- بادران ۴۳ امتیاز

۳- خونه به خونه ۴۲ امتیاز

۴- فجر سپاسی ۳۹ امتیاز

​۵- نساجی مازندران ۳۹ امتیاز

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۱۶- ایرانجوان بوشهر ۲۱ امتیاز

۱۷- صبای قم ۱۱ امتیاز

۱۸- راه آهن ۴ امتیاز