تجاری سازی یک کاتالیست مهم در صنعت پتروشیمی کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهمنامه ای بین شرکت پژوهش فناوری پتروشیمی(زیرمجموعه شرکت ملی پتروشیمی) و یکی از شرکتهای پتروشیمی به منظور تجاری سازی کاتالیست SAC۵۰۰ منعقد شد.

اسماعیل قنبری، مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در مراسم امضای قرارداد تجاری سازی کاتالیست اس.ای.سی٥٠٠ با بیان اینکه بخش پژوهش و فناوری پتروشیمی به بلوغ رسیده است، گفت:تاکنون ١٠کاتالیست مورد نیاز این صنعت را در داخل تولید کردیم.گفتنی است این نوع کاتالیست از نوع ‌های‌تک بوده که تنها در اختیار یک شرکت آمریکایی بود.

ادامه داد:تجاری سازی این کاتالیست به طور مشترک بین شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و یک شرکت پتروشیمی انجام می شود.

این مقام مسوول میزان صرفه جویی ارزی حاصل از تولید داخلی این کاتالیست را٤٠میلیون دلار عنوان کرد و افزود:پیش از این کاتالیست های مورد نیاز خود را از چین تامین می کردیم.به این ترتیب با تولید و تجاری سازی این کاتالیست توانستیم نقش مهمی در تامین امنیت تکنولوژی ایفا کنیم.

طبق گفته قنبری مصرف گرید لوله پلی اتیلن سنگین در کشور حدود ٤٠٠هزار تن است که برای تولید آن سالانه ٣٠تن کاتالیست با قیمت متوسط٤٠٠دلار برای هر کیلوگرم مورد نیاز است.