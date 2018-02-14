به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، همزمان با سالروز انقلاب ۱۴ فوریه و ادامه تظاهرات ها در سراسر در بحرین، درگیری های شدیدی میان نیروهای انقلابی و مزدوران رژیم منامه درگرفت.

مردم بحرین با تعطیلی فعالیت های خود و از سرگیری تحرکات مسالمت آمیز، هفتمین سالروز انقلاب ۱۴ فوریه در این کشور را گرامی داشتند.

از سوی دیگر نظامیان رژیم بحرین مجهز به بلدوزر برای از بین بردن موانع ایجادشده توسط تظاهرکنندگان، در مناطق مختلف این کشور مستقر شده اند. به گفته منابع بحرینی، همزمان با آغاز اعتراضات در سراسر بحرین، منع رفت و آمد در مسیر منامه و شهر حمد به شدت ایجاد شده است.

در همین حال خبر می رسد، مزدوران آل خلیفه با یورش به شهر العکر در تلاش است از اعتراضات مردمی جلوگیری کند. همچنین منابع بحرینی گزارش دادند؛ مزدوران رژیم بحرین با یورش به شهر أبوقوه ، موانع ایجادشده توسط تظاهرکنندگان را از بین بردند.

مزدوران آل خلیفه به سوی تظاهرات کنندگان بحرینی که برای گرامیداشت سالروز ۱۴ فوریه در منطقه العکر گردهم آمده بودند، تیراندازی کردند. تظاهرات کنندگان با بستن خیابان اصلی در منطقه النویدرات در آستانه سالروز انقلاب ۱۴ فوریه با مزدوران آل خلیفه درگیرشدند.

گفتنی است، همزمان با فرا رسیدن هفتمین سالروز انقلاب ۱۴ فوریه بحرین، علمای این کشور مردم را به برگزاری تظاهرات گسترده فراخواندند.