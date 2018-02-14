آغاز عملیات اجرایی طرح بازآفرینی ۵۰ محله بافت فرسوده در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی در این جلسه با اشاره به اینکه مشکلات و موانع سرمایه گذاری در استان تهران در جلسات هفتگی در استانداری بررسی می شوند گفت: برای جلوگیری از مهاجرت از روستاها باید با برنامه ریزی، موانعی که بر سر راه سرمایه گذاری در روستا ها وجود دارد،مرتفع شود.

وی با تاکید براینکه اساس برنامه ریزی ها در استان تهران تأمین رفاه و معیشت مردم است عنوان کرد: وظیفه تحقق تولید و اشتغال مورد نظر مقام معظم رهبری به عهده ما مسئولان است و در کنار رعایت قانون و محدودیت ها باید به معیشت و رفاه مردم توجه شود.

مقیمی در ادامه به سه تصمیم اقتصادی رئیس جمهور که اخیرا ابلاغ شده است اشاره کرد و گفت: نخستین تصمیم رئیس جمهور جایگزینی خودروهای فرسوده تا سه سال آینده است و از آنجا که ۷۰ درصد آلودگی هوای تهران ناشی از خودروهای دودزا و فرسوده است با این تصمیم آلودگی هوای تهران به حداقل می رسد.

وی ادامه داد: با تحقق جایگزینی خودروهای فرسوده علاوه بر بهبود شرایط زندگی رانندگان و صاحبان ماشین های سنگین فرسوده ، سطح رضایتمندی در جامعه نیز افزایش می یابد.

استاندار تهران به تصمیم دولت در اجرای طرح بازآفرینی و بهبود بافت های فرسوده شهری اشاره کرد و افزود: قرار است با اجرای این طرح ۲۶۰۰ محله در بافت های فرسوده طی ۱۰ سال بازآفرینی شوند و در برنامه نخست آن ۱۳۰۰ محله قرار است نوسازی شود. در نخستین کلنگ زنی نیز اجرای طرح در ۱۰۰ محله آغاز شد که ۵۰ محله آن در استان تهران است.

وی ادامه داد: بازآفرینی بافت های فرسوده علاوه بر تحقق خواست مقام معظم رهبری در مقابله با حاشیه نشینی، موجب فعال شدن صنایع ساختمانی و افزایش اشتغال در حوزه ساختمان شده و ارتقای سطح زندگی و مقاوم سازی منازل را به دنبال دارد.

استاندار تهران در ادامه به نشست رئیس جمهور با استانداران کشور اشاره کرد و افزود: در این جلسه رئیس جمهور موضوعات مربوط به اشتغال را از جمله اشتغال روستایی وطرح کارورزی را به طور ویژه مطرح کردند.

مقیمی ادامه داد: براساس دستور رئیس جمهور تا پایان تیرماه ۹۷ باید ۱۲ هزار میلیارد تومان در بخش اشتغالزایی سرمایه گذاری شود.

وی با اشاره به سخنان رئیس جمهور در خصوص اشتغالزایی و اجرای طرح تکاپو و اشتغال فراگیر تصریح کرد: براساس دستور رئیس جمهور همه کارگاه های تولیدی ،صنعتی و اقتصادی می توانند از ۲۵ بهمن ماه به کارورزان آموزش دهند و بیمه حوادث کارورزان نیز به عهده وزارت کار است.

استاندار تهران با اشاره به سهم استان تهران در ایجاد اشتغال گفت: در تحقق ۱۲۶ هزار نفر شغل در استان تهران همه دستگاه ها باید همکاری کنند و جلسات کارگروه اشتغال و ستاد اقتصاد مقاومتی در هفته های باقیمانده تا پایان سال منظم برگزار شود.

مقیمی در پایان سخنانش بر تعیین تکلیف طرح های سرمایه گذاری در استان تهران برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و افزود: حل مشکلات کارآفرینان و سرمایه گذاران در استان تهران به عهده ما است و باید به سرمایه گذاران پاسخ صحیح، قطعی و صریح داده و مانع معطلی سرمایه گذاران شویم.