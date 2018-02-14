دفترچه آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ گروه علوم پزشکی منتشر شد

به گزارش دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۷ گروه علوم پزشکی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت قرار گرفت.

ثبت نام در آزمون و ارسال مدارک اسکن شده فقط به صورت اینترنتی (همزمان ویرایش امکان پذیر است) از ۳۰ بهمن آغاز می شود و تا ۱۳ اسفند ماه ۹۶ ادامه دارد.

داوطلبان در روزهای ۲۶ تا ۲۸ فروردین ماه ۹۷ می توانند اطلاعات داده شده را ویرایش کنند.

توزیع کارت ورود به جلسه آزمون برگه راهنما و سایر اطلاعات مربوط به اجرای آزمون در روزهای ۱۰ تا ۱۵ تیرماه صورت می گیرد.

آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۷ گروه علوم پزشکی در نوبت های صبح و عصر روزهای ۱۴ و ۱۵ تیرماه ۹۷ برگزار می شود.

کلید اولیه ۱۷ تیرماه ۹۷ منتشر می شود و داوطلبان در روزهای ۱۷ تا ۲۰ تیرماه ۹۷ مهلت دارند اعتراض به سؤالات آزمون را فقط بصورت اینترنتی ارسال کنند.

کلید نهایی ۳۰ تیرماه ۹۷ اعلام می شود.

اسامی دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش به همراه کارنامه علمی مرحله اول ۳۱ تیرماه ۹۷ منتشر می شود.

متقاضیان واجد شرایط استفاده از آیین نامه استعداد درخشان (با آزمون و بدون آزمون) می توانند در روزهای اول تا چهاردهم مردادماه ۹۷ به دانشگاه محل تحصیل مراجعه کنند.

انتخاب رشته محل در روزهای ۱۴ تا ۱۷ مردادماه ۹۷ انجام می گیرد.

اسامی واجدین شرایط استفاده از آیین نامه استعداد درخشان (با آزمون وبدون آزمون) توسط دانشگاه محل تحصیل در روزهای ۱۴ تا ۲۳ مرداد ۹۷ به مرکز سنجش آموزش پزشکی ارسال می شود.

اسامی متقاضیان دانشگاه شاهد، بقیه الله و ارتش (جهت برگزاری مرحله دوم) ۲۵ مرداد اعلام و مرحله دوم متقاضیان دانشگاه شاهد، بقیه الله و ارتش ۲۸ برگزار می شود.

اسامی نهایی پذیرفته شدگان کارنامه نهایی ۱۰ شهریورماه اعلام می شود و پذیرفته شدگان در روزهای ۱۲ و ۱۳ شهریورماه ۹۷ می توانند در دانشگاه محل قبولی ثبت نام کنند.