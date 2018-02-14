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۲۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۱۸

با صلاحدید کادر فنی؛

حسن یزدانی به وزن ۹۲ کیلوگرم رفت!

حسن یزدانی به وزن ۹۲ کیلوگرم رفت!

مرد طلایی کشتی آزاد المپیک ۲۰۱۶ ریو در نظر دارد در رقابت‌های قهرمانی آسیا در یک وزن بالاتر به میدان برود.

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم ملی کشتی آزاد ایران برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا در خانه کشتی تهران در حال پیگیری است. در این راستا حسن یزدانی به عنوان یکی از ملی پوشان اعزامی به رقابتهای قهرمانی آسیا در نظر دارد در این مسابقات در یک وزن بالاتر به میدان برود.

بدین ترتیب مرد طلایی رقابتهای جهانی و المپیک که در وزن ۸۶ کیلوگرم کشتی می گیرد در رقابتهای قهرمانی آسیا در بیشکک قزقیزستان در وزن ۹۲ کیلوگرم به میدان خواهد رفت.

علیرضا کریمی نیز به عنوان ملی پوش وزن ۸۶ کیلوگرم ایران در رقابتهای قهرمانی آسیا حضور خواهد داشت.

گفته می شود تغییر وزن حسن یزدانی به دلیل آن است که حضور او در رقابتهای قهرمانی آسیا به عنوان یک میدان تدارکاتی است و او همچنان در رقابتهای مهم آتی همچون مسابقات جهانی در وزن تخصصی و اصل خود یعنی ۸۶ کیلوگرم به روی تشک خواهد رفت.

کد مطلب 4227955

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