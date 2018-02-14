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۲۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۱۴

۳ طرح فرآوری گوشت و لبنیات توسط وزیر صنعت در آمل افتتاح شد

۳ طرح فرآوری گوشت و لبنیات توسط وزیر صنعت در آمل افتتاح شد

آمل - سه طرح فرآوری گوشت و لبنیات با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در آمل بهره برداری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور محمد شریعتمداری  وزیر صنعت، معدن تجارت سه طرح گوشتی و لبنیاتی عصر چهارشنبه در آمل افتتاح و به بهره برداری رسید.

این طرح ها شامل فراوری و طعم دار کردن انواع گوشت بسته بندی و گوشت مرغ منجمد انواع نوشیدنی های میوه ای و فرآورده های لبنی به ظرفیت ۷۰۶ هزار ۲۰۰ تن است که با حضور وزیر صنعت بهره برداری شد.

برای ساخت تجهیز این سه واحد تولیدی که دومین واحد غذای آماده در سطح خاورمیانه است، حدود ۱۸۶ میلیارد تومان از محل سرمایه گزاری بخش خصوصی هزینه شده و با افتتاح این واحد ها در مجموع ۸ هزار و ۲۰ نفر مشغول به کار شده است.

کد مطلب 4228127

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