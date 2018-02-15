افراد مبتلا به میگرن با ریسک بالای مشکلات قلبی مواجه اند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر «کاسپر آدلبورگ»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه آراهوس دانمارک، در این باره می گوید: «به نظر می رسد به خطر افتادن سلامت قلب در اولین سال بعد از تشخیص میگرن قوی تر است اما معمولا تا دو دهه بعد هم این ریسک وجود دارد.»

به گفته آدلبرگ، «اسناد و شواهد متعدد نشان می دهد که میگرن باید به عنوان یک فاکتور پرخطر مهم برای اکثر بیماری های قلبی-عروقی هم در زنان و هم در مردان در نظر گرفته شود.»

به گفته محققان، حدود ۱۵ درصد از افراد و بخصوص زنان درگیر میگرن هستند و این بیماری دومین علت بروز ناتوانی در سال ۲۰۱۶ بوده است.

در این مطالعه، محققان گزارش بیماران درمان شده در بیمارستان های دانمارک را بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۳ بررسی کردند. آنها بالغ بر ۵۱ هزار بیمار مبتلا به میگرن و بیش از ۵۱۰,۳۰۰ فرد سالم را باهم مقایسه کردند.

یافته ها نشان داد بیماران مبتلا به میگرن عمدتا از مشکلات قلبی و عروقی رنج می برند. به گفته محققان، به ازای هر ۱۰۰۰ نفر، ۲۵ بیمار میگرنی در مقایسه با ۱۷ فرد سالم بدون میگرن دچار حمله قلبی می شوند؛ ۴۵ فرد مبتلا به میگرن در مقایسه با ۲۵ فرد بدون این اختلال سردرد، دچار سکته ناشی از لختگی خون می شوند؛ ۲۷ فرد میگرنی در مقایسه با ۱۸ فرد فاقد میگرن، دچار لختگی خون کُشنده می شوند؛ و ۴۷ فرد مبتلا به میگرن در مقایسه با ۳۴ فرد سالم، دچار تپش قلب نامنظم می شوند.

محققان دلیل اصلی ارتباط میگرن و مشکلات قلبی را نمی دانند اما چندین نظریه در این باره وجود دارد.

به عنوان مثال، شریان های مغز به ناگاه در طول مدت حمله میگرن منقبض و تنگ می شوند و بدین ترتیب ریسک سکته افزایش می یابد. همچنین افراد مبتلا به میگرن برای مدت طولانی دراز می کشند که احتمال لختگی خون را افزایش می دهد.

برخی محققان هم معتقدند یک عامل مشترک بین این دو نظیر فشارخون بالا وجود دارد.