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۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۱۸

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تاکستان:

اجرای طرح یک ساعت با محیط بان در مدارس حاشیه منطقه باشگل

اجرای طرح یک ساعت با محیط بان در مدارس حاشیه منطقه باشگل

قزوین- سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تاکستان گفت: برای دومین سال متوالی دانش آموزان مدارس روستاهای حاشیه منطقه حفاظت شده باشگل از آموزش محیط زیستی برخوردار شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی محیط زیست قزوین، سیاوش غیاثوند در این باره اظهار کرد: در راستای اجرای طرح ساعتی با محیط بان در مدرسه، برای دومین سال متوالی به مدت ۳۰ ساعت دانش آموزان مدارس روستاهای جرندق، مهین، حسین آباد و هفت صندوق از آموزش محیط زیستی برخوردار شدند.

وی تصریح کرد: اجرای کامل این طرح تا پایان سال تحصیلی جاری ادامه خواهد داشت و در آن محیط بانان نکات مهم و کلیدی در رابطه با ارزش ها و اهمیت منطقه، وظایف محیط بانان و نقش مردم در حفاظت از منطقه حفاظت شده باشگل را به صورت چهره به چهره به دانش آموزان آموزش می دهند.

کد مطلب 4228420

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