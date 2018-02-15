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۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۲۳

سرپرست فرمانداری دماوند:

۲۳ پروژه نیمه تمام در دماوند رها شده است/لزوم تکمیل پروژه ها

۲۳ پروژه نیمه تمام در دماوند رها شده است/لزوم تکمیل پروژه ها

دماوند- سرپرست فرمانداری دماوند با بیان این که ۲۳ پروژه نیمه تمام در دماوند وجود دارد، گفت: در این شهرستان پروژه ای داریم که ۹۰ درصد آن کامل است، اما ۴ سال رها شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید صفری صبح پنج شنبه در جلسه مشترک شورای برنامه ریزی استان تهران با کمیته برنامه ریزی دماوند، که با حضور محمدحسین مقیمی، استاندار تهران برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: دماوند از سال ۱۳۱۴ به عنوان شهر ثبت و در سال ۱۳۲۵ تبدیل به شهرستان شد و ۱۲۵ هزار نفر جمعیت دارد، اما دماوند جمعیت شناور زیادی دارد، که متاسفانه در سرشماری سال ۹۵ منظور نشد، جمعیت دماوند در تابستان ها و نیز با حضور جمعیت دانشجویی و افرادی که نیمه وقت به دماوند می آیند، بیش از ۲۰۰ هزار نفر است.

وی افزود: باید با احتساب این جمعیت شناور در جمعیت رسمی امکان استفاده این شهرستان از سرانه ها را فراهم کرد.

سرپرست فرمانداری دماوند گفت: دماوند دارای ۲ بخش رودهن و مرکزی است، که ۵ شهر آبسرد، کیلان، رودهن، دماوند و آبعلی در این شهرستان واقع شده اند.

صفری افزود: دماوند به دلیل نزدیکی با تهران با تهدیدها و فرصت های فراوانی روبرو است و باید مدیریت منابع آب و کشاورزی را در این شهرستان در دستور کار قرار دهیم.

وی با بیان این که ۲۳ پروژه نیمه تمام در دماوند داریم، گفت: در این شهرستان پروژه ای داریم که ۹۰ درصد آن کامل است، اما ۴ سال رها شده است، دستگاه های مربوطه بیایند و این پروژه ها را احیا کنند.

کد مطلب 4228421

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