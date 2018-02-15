تاکید آمریکا بر ادامه یافتن کمک های نظامی به نیروهای پیشمرگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، اعضای یک هیأت نظامی و دیپلماتیک آمریکایی به ریاست ژنرال «جوزف وتل» فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا با «نیچروان بارزانی» نخست وزیر اقلیم کردستان عراق دیدار و در خصوص اوضاع نظامی و امنیتی عراق و اقلیم کردستان و مرحله بعد از پیروزی علیه گروه تروریستی داعش بحث و تبادل نظر کردند.

در این دیدار درخصوص مذاکرات کمیته های فنی میان اربیل و بغداد نیز رایزنی شد.

بارزانی در این نشست از «حمایتها و کمک های نظامی آمریکا به نیروهای پیشمرگ در جنگ علیه داعش» قدردانی کرده و خواهان ادامه یافتن این کمک ها شد.

وی بر آمادگی اقلیم کردستان برای حل مشکلات فیما بین با دولت فدرال عراق بر اساس قانون اساسی کشور تاکید کرد.

«وتل» نیز بر ادامه یافتن کمک های نظامی آمریکا به نیروهای پیشمرگ تاکید و نسبت به مذاکرات میان اربیل و بغداد ابراز خرسندی کرد.