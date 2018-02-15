نگرانی رادیولوژیست ها از آینده شغلی خود/انتقاد از وزارت بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر جلال جلال شکوهی رئیس انجمن رادیولوژی ایران در حاشیه سمینار دو روزه تصویر برداری زنان، افزود: سمینار تصویربرداری زنان یک کنگره دوره ای است که با کنگره سالیانه این انجمن متفاوت است. این کنگره براساس جامعه رادیولوژی تصمیم گیری می شود. موضوعی که در کنگره امسال مطرح می شود تصویر برداری زنان است.

وی ادامه داد: همانطور که می دانید در اغلب کشورها، زنان نصف جمعیت را تشکیل می دهند و سلامت آنها روی جامعه تأثیر بسزایی دارد.

رئیس انجمن رادیولوژی ایران درخصوص اعتراضات اخیر این گروه اظهار داشت: جامعه رادیولوژیست ها صرفنظر از موضوع تعرفه ها، اعتراضات متعددی از بخشی از تصمیم گیری های وزارت بهداشت داشته اند که عمدتا در خصوص این تصمیم گیری ها با انجمن ما مشورت نشده بود.

وی گفت: انجمن ها نهادهای مردمی و غیر دولتی هستند که افراد حرفه ای و فنی در آن جمع شده اند. وزارتخانه ها و دولت ها می بایست از آنها استفاده کنند.

جلال شکوهی تصریح کرد: تصمیم گیری برای مناطق محروم زیر نظر خود انجمن رادیولوژیست ها نیز هست اما برای تصمیم گیری راجع به آن باید مشورت بیشتری کرد. حتی برخی اطلاعات تخصصی که ما در اختیار وزارت بهداشت قرار می دهیم، مورد استفاده قرار نمی گیرد.

رئیس انجمن رادیولوژی ایران یادآور شد: اخیراً بخشنامه هایی مصوب شده که در خصوص آن با ما مشورت نشده است. مانند گاردلاین های سونوگرافی که خوشبختانه به دستور وزیر ملغی شد. در جلسات متعددی که با معاونت درمان داشتیم در خصوص گاردلاین ها، به پزشک زنان اختیاراتی داده شد که اگر به رادیولوژیست ها می گفتند می توانستند آنها را انجام دهند.

وی یادآور شد: بیش از ۱۲ سال است که مصوبه ای داریم که اگر پزشک زنان در مطب اقدامات رادیولوژیستی انجام دهد باید جریمه شود اما نظارتی بر آنها نیست.

جلال شکوهی در پایان خاطر نشان کرد: با افزایش قیمت دستگاه ها ی رادیولوژی و کاهش نرخ تعرفه ها، اغلب متخصصین این رشته نگران آینده شغلی خود شده اند.