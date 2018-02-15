توان خرید مسکن را در هرمزگان افزایش می دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شیری ظهر پنجشنبه در دومین همایش ملی بتن ضرورت ها و الزامات با بیان اینکه در حوزه راه روستایی طی سال های گذشته وضعیت مناسبی نداشتیم به همین منظور سال قبل مطالعه ای انجام شد که طی آن می بایست ۲ هزار و ۷۰ کیلومتر راه روستایی اخداث شود.

وی افزود: طبق روال باید سالانه ۵۰ کیلومتر جاده ساخته می شد که با توجه به میزان راه روستایی ۵۰ سال طول می کشید تا تمام روستاهای هرمزگان از راه آسفالته برخوردار شوند. از این رو با اجرای طرح عظیم راهسازی و استارت ۱۰۰۰ کیلومتر راه روستایی حرکت بزرگی آغاز شد که طبق آن باید ظرف مدت سه سال این میزان جاده آسفالت شود.

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی، با اجرای این طرح، رکورد تاریخی راه روستایی که ۳۰۰ کیلومتر بود را شکستیم و با پیمانکار های خوبی که داشتیم همه پای کار آمدند. ۱۰۰۰ کیلومتر اول راه روستایی به اتمام رسیده و ۱۰۰۰ کیلومتر دوم هم شروع شده است.

وی در ادامه با اشاره به حوزه مسکن هرمزگان بیان داشت: قیمت مسکن در هرمزگان کاذب است و باید حباب آن ترکیده شود و توان خرید مردم بالا برود.

شیری دلیل قیمت بالای مسکن در هرمزگان را قیمت بالای زمین دانست و گفت: اگر عرضه زمین بالا برود قیمت مسکن هم پائین می آید. از این رو تلاش ما بروی آماده سازی زمین و واگذاری آن به مردم آغاز شد. در مرحله اول زمین ۳۵۰ هکتار برای آماده سازی آغاز شده که همه در یک طبقه و ۵۰۰ متری ساخته می شود.دریافت این زمین برای همه آزاد است و نیازی به فرم ج ندارد. وی خاطرنشان کرد، آماده سازی این زمین ها بطور کامل انجام و بعد واگذار می شود. از نکات مهم این واگذاری تجهیز این مناطق به شهر هوشمند خواهد بود.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان به دیگر قطعات آماده سازی اشاره کرد و گفت: قطعه ۱۶۴ هکتاری نیز آغاز و طوری طراحی شده که می توان حداکثر تا ۴ طبقه خانه سازی انجام داد. در آماده سازی ۱۶۴ هکتاری ۱۶۰۰ قطعه ۳۰۰ متری در نظر گرفته شده است که کلنگ آن توسط وزیر راه و شهرسازی به زمین زده شد و ظرف شش ماه آینده آماده سازی آن به اتمام خواهد رسید.