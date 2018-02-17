سقوط خودرو۲۰۶ به گودال ۱۲متری در ولنجک/راننده به شدت مصدوم شد

سخنگوی سازمان آتش نشانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: ساعت یک و ۵۵ دقیقه بامداد امروز، سقوط یک خودرو در داخل یک گودال به نیروهای سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد و بلافاصله نیروهای گروه نجات ۱۶ از ایستگاه شماره ۶۴ به محل حادثه واقع در ولنجک، نبش خیابان بیست و دوم رسیده و امدادرسانی‌های خود را آغاز کردند.

ملکی افزود: با رسیدن عوامل آتش نشانی مشخص شد که یک پژو ۲۰۶ که راننده آن مردی ۲۵ ساله بوده پس از انحراف از مسیر اصلی و عبور از جوی آب و موانع دیگر به محل گودبرداری یک ساختمان سقوط کرده بود.

وی با بیان این مطلب که خودرو ۲۰۶ به داخل گودال ۱۲ متری افتاده بود، گفت: پس از این حادثه، نگهبان مجموعه راننده را از خودرو خارج کرده بود. در این حادثه راننده خودرو ۲۰۶ به شدت مصدوم شده و از سوی آتش نشان‌ها به عوامل اورژانس تحویل داده شد.