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۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۰۸

سقوط خودرو۲۰۶ به گودال ۱۲متری در ولنجک/راننده به شدت مصدوم شد

سقوط خودرو۲۰۶ به گودال ۱۲متری در ولنجک/راننده به شدت مصدوم شد

سخنگوی سازمان آتش نشانی از سقوط خودرو ۲۰۶ در داخل گودبرداری یک ساختمان واقع در محله ولنجک خبرداد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: ساعت یک و ۵۵ دقیقه بامداد امروز، سقوط یک خودرو در داخل یک گودال به نیروهای سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد و بلافاصله نیروهای گروه نجات ۱۶ از ایستگاه شماره ۶۴ به محل حادثه واقع در ولنجک، نبش خیابان بیست و دوم رسیده و امدادرسانی‌های خود را آغاز کردند.

ملکی افزود: با رسیدن عوامل آتش نشانی مشخص شد که یک پژو ۲۰۶ که راننده آن مردی ۲۵ ساله بوده پس از انحراف از مسیر اصلی و عبور از جوی آب و موانع دیگر به محل گودبرداری یک ساختمان سقوط کرده بود.

وی با بیان این مطلب که خودرو ۲۰۶ به داخل گودال ۱۲ متری افتاده بود، گفت: پس از این حادثه، نگهبان مجموعه راننده را از خودرو خارج کرده بود. در این حادثه راننده خودرو ۲۰۶ به شدت مصدوم شده و از سوی آتش نشان‌ها به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

کد مطلب 4229457

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