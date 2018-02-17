تکمیل سامانه مدیریت یکپارچه سواحل در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد راستاد در چهارمین کنفرانس اقیانوس‌شناسی خلیج‌فارس با اشاره به اقدامات مناسب نیروی دریایی ارتش در توسعه بندر جاسک گفت: ایران ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی با اقلیم‌های متفاوت دارد و ۳۵ جزیره قابل سکونت در دریاها داریم؛ ضمن اینکه از توان تخصصی بالا و رتبه مناسب در دنیا در زمینه مهندسی دریایی برخوردار هستیم.

وی ادامه داد: اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه توسعه سواحل مکران شامل سه بخش اطلاعات پایه، مدیریت یکپارچه سواحل و پروژه‌های اجرایی است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص توسعه اطلاعات پایه از سوی این سازمان در سواحل و بنادر گفت: شبکه ملی پایش، مشخصه‌های دریایی را از طریق ۱۲ بویه‌ی موج‌نگار، ۲۰ ایستگاه جزر و مدسنجی، ۲ ایستگاه ترازسنجی سطح دریا در آب‌های جنوب و ۳ ایستگاه در آب‌های شمال و همچنین ۹ ایستگاه هواشناسی دریایی جمع‌آوری می‌شود که هزینه نصب این تجهیزات ۸ میلیارد تومان بوده است.

راستاد با بیان اینکه بویه‌های ترازسنجی در بنادر انزلی، عسلویه، کیش، امیرآباد، خارک، نوشهر، بوشهر، چابهار و شهید رجایی نصب شده است، افزود: همچنین برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا سامانه ایجاد هشدار سریع سونامی را با همکاری دانشگاه تهران در دستور کار سازمان بنادر و دریانوردی قرار دهیم.

وی با اشاره به انجام پایش و مطالعات شبیه‌سازی در سواحل هرمزگان، بوشهر، استان‌های شمالی، مکران و خوزستان راه‌اندازی شده است، یادآور شد: این سامانه‌ها به بررسی مشکلات موجود در مناطق ساحلی می‌پردازد و همچنین می‌تواند از اطلاعات آن در خصوص فعالیت‌های آینده استفاده کرد که هزینه آن با اعتباری بالغ بر ۶۵ میلیارد ریال بوده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص مدیریت یکپارچه سواحل (ICZM) گفت: این سامانه در راستای تدقیق مطالعات طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور راه‌اندازی شده که در خصوص مدیریت یکپارچه زیست‌محیطی، مدیریت نوار ساحلی، برنامه‌ریزی فضای دریایی، پیشنهاد مقررات ساحلی و ... کاربرد دارد که در حال حاضر بخش هرمزگان این سامانه تکمیل شده و برای تصویب، در دستور کار شورای عالی شهرسازی و معماری گنجانده شده است.

راستاد با اشاره به افتتاح فاز نخست طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار در آذرماه امسال با حضور رئیس‌جمهور تصریح کرد: در این طرح ۲۰۳ هکتار استحصال اراضی، ۱۵.۸ میلیون مترمکعب لایروبی حوضچه بندری، افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری بندر از ۲ به ۸ میلیون تن، ساخت ۱۵ موج‌شکن مردمی با ۲۶۰ میلیارد تومان اعتبار، به بهره‌برداری رسید و این فاز با ۱۵۰ میلیون دلار خط اعتباری هند از طریق بانک صادرات نهایی شد.

به گفته وی، ۴۰۳ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ارزی برای اجرای فاز ۲ طرح توسعه شهید بهشتی و نیز ۸۵ میلیون دلار از محل خط اعتباری هند برای خرید تجهیزات بندری هزینه شده است.