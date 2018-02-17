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۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۰۰

رقابتهای قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی؛

برترین نفرات مسابقات اسکی روی آب مشخص شدند

برترین نفرات مسابقات اسکی روی آب مشخص شدند

مسابقات اسکی روی آب(کیبل اسکی) کاپ آزاد کشوری- انتخابی تیم ملی«گرامیداشت دهه فجر» با معرفی برترین ورزشکاران در جزیره کیش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابت ها در دو بخش آقایان و بانوان ودر ۳ گروه سنی بزرگسالان،پیشکسوتان و زیر ۱۹ سال و با همکاری انجمن اسکی روی آب ، منطقه آزاد کیش ، پارک کیبل اسکی ، تیم ردلاین و پارس آنلاین برگزار شد که نفرات برتر به شرح زیر معرفی شدند:

بانوان:
۱- نیکی ثابتی ۲- آیدا عظیمی ۳- زیتون ایاز هر سه از کیش

مردان زیر ۱۸ سال:
۱-امیر علی بنده نژاد ۲- سهند بازگیر ۳- یاسین گودرزی هر سه از کیش

مردان- بزرگسالان:
۱-امید اصلان از کیش ۲- حمید خودسیانی از تهران ۳- آرش شمالی مقدم از کیش

مردان- پیشکسوتان:
۱-علیرضا اعظمی نژاد ۲- اصغر عظیمی ۳- مازیار اقبال هر سه از کیش

این رقابتها با حضور عباس ناطق نوری دبیر انجمن اسکی روی آب کشور و عضو کمیته فنی کنفدراسیون اسکی روی آب آسیا، سارا حیدری نایب رئیس بانوان انجمن و با قضاوت داوران بین المللی کشورمان برگزار شد.

کد مطلب 4229840

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