برترین نفرات مسابقات اسکی روی آب مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابت ها در دو بخش آقایان و بانوان ودر ۳ گروه سنی بزرگسالان،پیشکسوتان و زیر ۱۹ سال و با همکاری انجمن اسکی روی آب ، منطقه آزاد کیش ، پارک کیبل اسکی ، تیم ردلاین و پارس آنلاین برگزار شد که نفرات برتر به شرح زیر معرفی شدند:

بانوان:

۱- نیکی ثابتی ۲- آیدا عظیمی ۳- زیتون ایاز هر سه از کیش

مردان زیر ۱۸ سال:

۱-امیر علی بنده نژاد ۲- سهند بازگیر ۳- یاسین گودرزی هر سه از کیش

مردان- بزرگسالان:

۱-امید اصلان از کیش ۲- حمید خودسیانی از تهران ۳- آرش شمالی مقدم از کیش

مردان- پیشکسوتان:

۱-علیرضا اعظمی نژاد ۲- اصغر عظیمی ۳- مازیار اقبال هر سه از کیش



این رقابتها با حضور عباس ناطق نوری دبیر انجمن اسکی روی آب کشور و عضو کمیته فنی کنفدراسیون اسکی روی آب آسیا، سارا حیدری نایب رئیس بانوان انجمن و با قضاوت داوران بین المللی کشورمان برگزار شد.