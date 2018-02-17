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۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۰۶

معاون کمیسیون اروپایی خبر داد؛

آمادگی اروپا برای مذاکره درباره پیوستن ایران به کریدور گاز جنوب

آمادگی اروپا برای مذاکره درباره پیوستن ایران به کریدور گاز جنوب

معاون انرژی کمیسیون اروپایی از آمادگی اتحادیه اروپا برای مذاکره درباره پیوستن ایران به خط لوله کریدور گاز جنوب خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از خبرگزاری ای پی ای، ماروس سفکویچ، معاون کمیسیون اروپایی، در نشست خبری مربوط به چهارمین نشست وزارتی شورای مشاوره‌ای کریدور گاز جنوب اعلام کرد: اتحادیه اروپا خواهان پیوستن کشورهای دارای ذخایر غنی گاز به این طرح است.

وی افزود: همه گزینه‌ها در این زمینه در نظر گرفته شده‌اند و ما آماده مذاکره با همه شریکان کریدور گاز جنوب درباره پیوستن ایران به این طرح هستیم.

معاون کمیسیون اروپایی در حوزه انرژی گفت: مهم است که کریدور گاز جنوب، اروپا را به کشورهای دارای منابع غنی گاز متصل کند و ما خواهان مشارکت خریداران و عرضه‌کنندگان جدید در این طرح هستیم.

سفکویچ گفت: در این نشست‌ها، مذاکراتی با ترکمنستان و ایران انجام شده است.  ایران خواهان انتقال نفت خام است و برای این هدف، خطوط لوله و زیرساخت‌ها باید در ایران ایجاد شود.

کد مطلب 4229935

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