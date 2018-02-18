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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۷:۵۸

«یک عادت بد» کتاب شد

«یک عادت بد» کتاب شد

مجموعه شعر «یک عادت بد» سروده‌های طیبه شامانی است که با موضوع مصرف بهینه برق وارد بازار کتاب کودک شده است.

به گزارش گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات فنی ایران (کتاب های نردبان)،   این مجموعه دربرگیرنده ۱۰ عنوان شعر با نام های «بهتر از هر چراغ»، «کامپیوتر تنها»، «آقای برق»، «بخاری برقی»، «ریسه های پرخور»، «خورشید مهربان» و...است. هر کدام از این آثار به یکی از وجوه مصرق بی رویه برق و راهکارهای جایگزین این انرژی می پردازند.

در شعر یک عادت بد می‌خوانیم: «بابای خوب و خوشگل من/ دارد فقط یک عادت بد/ او می پرد از خواب وقتی/ تلویزیون خاموش باشد/ یک وقت می بیند دوساعت / با خر و پف راز بقا را/ درخواب دیده تا به الان/یک فیلم را صدبار بابا...»

 تصویرگری این کتاب را پگاه رخشا برعهده داشته است. ل کتاب «یک عادت بد»   که ۶ هزار تومان قیمت دارد مناسب گروه سنی «ب» است.

کد مطلب 4230104

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