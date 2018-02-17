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۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۵۴

اطلاعات ۳۰ هزار نفر در فراخوان حج ۹۷ تکمیل شد

اطلاعات ۳۰ هزار نفر در فراخوان حج ۹۷ تکمیل شد

سرپرست روابط عمومی سازمان حج و زیارت گفت: تا کنون بیش از۳۰ هزار نفر اطلاعات خود را در فراخوان ثبت نام حج ۹۷ تکمیل کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید اسکندری افزود : به دنبال فراخوان سازمان حج و زیارت برای تکمیل ثبت نام متقاضیان حج سال ۹۷ که تاریخ فیش آن‌ها تا ۳۰ آبان ماه سال ۱۳۸۵ است، بیش از ۳۰ هزار نفر تا امروز (۲۸ بهمن ماه)، اطلاعات خود را در سامانه اعلام شده این سازمان تکمیل کرده اند.

وی تصریح کرد: فراخوان تکمیل اطلاعات متقاضیانی که تاریخ فیش حج آن ها به بعد از ۳۰ آبان ماه سال ۱۳۸۵ است، پس از اعلام قیمت‌ها و معرفی کاروان ها، برای سایر متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

اسکندری تاکید کرد: هر سال پس از اعلام فراخوان برای تکمیل ثبت نام دارندگان فیش های حج،  برخی از افراد جهت تکمیل اطلاعات خود به سامانه مربوطه مراجعه نمی‌کنند و پس از آن اولویت فیش های بعدی برای متقاضیان اعلام می شود.

سرپرست روابط عمومی سازمان حج و زیارت در ادامه خاطرنشان کرد: تا کنون ۳۰ هزار و ۸۲۰ نفر از سراسر کشور برای حج سال ۹۷ به سامانه مراجعه و اطلاعات خود را در فراخوان تکمیل کرده اند.

کد مطلب 4230155
مهناز قربانی مقانکی

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