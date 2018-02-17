  1. استانها
  2. ایلام
۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۴۶

معاون استانداری ایلام:

سهم مرز مهران از صادرات کالا به بازار عراق باید افزایش پیدا کند

سهم مرز مهران از صادرات کالا به بازار عراق باید افزایش پیدا کند

ایلام-معاون اقتصادی استانداری ایلام گفت: سهم صادرات به عراق از مرز بین المللی مهران در سال جاری کاهش یافت که باید دلایل بروز این مسئله بطور دقیق بررسی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی روز شنبه در جلسه بررسی وضعیت بازارچه و مرزهای استان اظهار داشت: هم اکنون تعداد زیادی از تجار و بازرگانان ایلامی و سایر استانهای کشور در مرز بین المللی مهران فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: با وجود اینکه بیش از یک دهه از فعالیت این مرز می گذرد ولی برخی تجار برای انجام فرایندهای صادراتی خود با مشکلاتی روبرو هستند که باید با دقت نظر و تعامل با طرف عراقی آنها را شناسایی و برطرف کنیم.

معاون استانداری ایلام تاکید کرد: باتوجه به اینکه کشور عراق به سمت آرامش و امنیت حرکت میکند و برای خرابی های ناشی از سالها درگیری و جنگ نیازمند مشارکت سایر کشورهاست باید نقش خود را در این حوزه به خوبی ایفا کنیم.

درویشی افزود: موفقیت در بازار این کشور و به دست آوردن سهم خود در این حوزه نیازمند پیش شرط هایی است و مهمترین آن شناسایی نیازهای اساسی مردم و دولت عراق است.

وی گفت: کشورهای مختلف برای حضور موفق در بازار عراق برنامه ریزی کرده اند و تلاش میکنند مهمتری نقش را در تامین کالاهای این کشور ابفا کنند ولی با توجه به مرز گسترده ایران و عراق و قرابت فرهنگی و دینی عراقی ها تمایل دارند بیشتر با طرف ایرانی کار کنند.

معاون استاندار ایلام یادآور شد: امسال نسبت به سال گذشته شاهد کاهش صادرات از مرز مهران بودیم که باید به طور دقیق عوامل این کاهش بررسی و راهکارهای افزایش مراودات تجاری و بازرگانی میان دوکشور از مرز مهران اتخاذ شود.

کد مطلب 4230212

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها