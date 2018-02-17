سهم مرز مهران از صادرات کالا به بازار عراق باید افزایش پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی روز شنبه در جلسه بررسی وضعیت بازارچه و مرزهای استان اظهار داشت: هم اکنون تعداد زیادی از تجار و بازرگانان ایلامی و سایر استانهای کشور در مرز بین المللی مهران فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: با وجود اینکه بیش از یک دهه از فعالیت این مرز می گذرد ولی برخی تجار برای انجام فرایندهای صادراتی خود با مشکلاتی روبرو هستند که باید با دقت نظر و تعامل با طرف عراقی آنها را شناسایی و برطرف کنیم.

معاون استانداری ایلام تاکید کرد: باتوجه به اینکه کشور عراق به سمت آرامش و امنیت حرکت میکند و برای خرابی های ناشی از سالها درگیری و جنگ نیازمند مشارکت سایر کشورهاست باید نقش خود را در این حوزه به خوبی ایفا کنیم.

درویشی افزود: موفقیت در بازار این کشور و به دست آوردن سهم خود در این حوزه نیازمند پیش شرط هایی است و مهمترین آن شناسایی نیازهای اساسی مردم و دولت عراق است.

وی گفت: کشورهای مختلف برای حضور موفق در بازار عراق برنامه ریزی کرده اند و تلاش میکنند مهمتری نقش را در تامین کالاهای این کشور ابفا کنند ولی با توجه به مرز گسترده ایران و عراق و قرابت فرهنگی و دینی عراقی ها تمایل دارند بیشتر با طرف ایرانی کار کنند.

معاون استاندار ایلام یادآور شد: امسال نسبت به سال گذشته شاهد کاهش صادرات از مرز مهران بودیم که باید به طور دقیق عوامل این کاهش بررسی و راهکارهای افزایش مراودات تجاری و بازرگانی میان دوکشور از مرز مهران اتخاذ شود.