۱۲ میلیارد دلار حجم بازار سرمایه/کاهش ۲۵ میلیارد تومانی درآمدبورس

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور محمدی در همایش «مدیریت، تولید ملی و توسعه اشتغال» که در دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، با بیان اینکه حجم فعلی بازار سرمایه ایران ۱۲ میلیارد دلار است، گفت: امسال کارمزدهای سازمان بورس و اوراق بهادار را از ۸ ده هزارم به ۶ ده هزارم کاهش دادیم که در نتیجه ۲۵ میلیارد تومان از درآمدهای سازمان بورس را کاهش دادیم چرا که قصد داشتیم به حجم معاملات اضافه کنیم.

وی ادامه داد: بازار سرمایه سال گذشته رشدی نداشت ولی در سال جاری ۲۷ درصد رشد را تجربه کرد بنابراین در سال جاری رشد بهتری نسبت به جی دی پی خواهیم داشت.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: برخی از کارشناسان از توسعه بازار بدهی در بازار سرمایه انتقاد کردند و معتقد بودند گسترش بازار بدهی، بازار سهام را تضعیف کرده است ولی من معتقدم نمی توانیم به بهانه اینکه هر یک از این دو بازار را توسعه دهیم، بازار دیگر را از بین ببریم بلکه باید این دو را در کنار هم مدیریت کرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: بازار اوراق بدهی وضعیت خوبی را برای دولت بوجود آورد و این امکان را فراهم کرد که دولت بتواند بدهی های ارزان خود را بفروشد ضمن اینکه در بازار بدهی کشف نرخ عادلانه ایجاد شده است.

محمدی درباره وضعیت فعالان شاغل در بازار سرمایه گفت: روزانه ۲۰ هزار نفر در بازار سرمایه انواع سهام و اوراق بهادار را معامله می کنند که این جزو شغل آنهاست. بنابراین باید شاغلان بازار سرمایه را بسیار بیشتر از ارقامی که ذکر می‌شود دانست ضمن اینکه فین تک ها و استارت آپ ها نشان داد نقش بازار سرمایه در جی دی پی بسیار بیشتر است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به ۵۰ سالگی فعالیت بورس در ایران تصریح کرد: امسال برای نخستین بار معاملات آبشنال در بازار سرمایه ایجاد شد و این ابزار در سالهای گذشته وجود نداشت و امسال توانستیم معاملات اختیار فروش برای سکه را ایجاد کنیم.

معاون وزیر اقتصاد یادآور شد: سازمان بورس در سالجاری اوراق اسلامی متعددی منتشر کرد که اوراق مرابحه، منفعت، صکوک اجاره، اوراق استصناء و ... شکل گرفته است و ما نسبت به مالزی و عربستان، دیگر اوراق اسلامی کمتر نداریم.

به گفته محمدی در سازمان بورس اصل بر این است که راهها و ابزارهای شرعی و منطبق بر فقه منتشر شود و روش های شرعی به حدی داریم که نیاز به استفاده از ابزارهای غیرشرعی نیست ولی ممکن است کمیته فقهی سازمان بورس ابزاری را طراحی کند ولی در اجرا مشکل داشته باشد.

رئیس سازمان بورس از تبدیل عضویت ایران در سازمان جهانی بورس آیسکو از حالت ناظر به حالت عادی خبر داد و گفت: در صورت اجرای این وضعیت در سال آینده شاهد سرمایه گذاری خارجی در بورس خواهیم بود.

وی در پایان در پاسخ به اظهارات مسعود حجازیان مدیرعامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه که حضور بخش خصوصی در بازار اوراق بدهی را نزدیک به صفر دانسته بود، گفت: دو شرکت خودروساز اصلی کشور که در بورس حضور دارند هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در سال جاری مجوز انتشار اوراق بدهی دریافت کردند. شهرداری ها هم تا حدودی اوراق بدهی منتشر کردند که غیردولتی محسوب می‌شود. بنابراین صفر دانستن سهم بخش خصوصی از اوراق بدهی آمار اشتباهی است ولی قبول دارم که به طور کلی سهم بخش خصوصی از بازار اوراق بدهی کم است و ۸۰ درصد این بازار را بخش دولتی و ۲۰ درصد را بخش خصوصی در اختیار دارد.