به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد جواد آذری جهرمی در استودیو نگاه یک شبکه یک سیما افزود: در ارتباط با طرح ثبت تلفن همراه یا همان رجیستری وارد فاز ۵ شده ایم، در این فاز، گوشی هایی که از طرق مختلف غیرقانونی وارد کشور شده و هزینه گمرکی آنها پرداخت نشده است ۳۰ روز روشن می ماند و پس از آن قابلیت استفاده نخواهد داشت.

وی ادامه داد: مهم ترین موضوع دیده شده در این طرح مبارزه با قاچاق کالا است. مبارزه با قاچاق فقط پایش مرزها نیست، امروزه بسیاری از صنایع ما قابلیت رقابت را از دست داده و دلیل آن فقط فرآیند قاچاق کالا است.

آذری جهرمی گفت : کالاهای قاچاق گاهی از مبادی قانونی وارد کشور می شود و فقط علائم قانونی مورد جعل قرار می گیرد که البته این هم نوعی قاچاق محسوب می شود. روش دیگر دور زدن نظام گمرکی این است که قطعات یک کالا جداگانه وارد و پس از ورود به کشور سرهم می شود و با تعرفه قیمت جدیدی به فروش می رسد.

وی تصریح کرد : برخورد و مقابله با مقوله قاچاق کالا نیازمند همکاری و حمایت چند جانبه دستگاه های مختلف از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و به این دلیل ما متولی این امر شده ایم تقریبا تمامی زیرساخت های گوشی های همراه توسط این وزارتخانه قابل رسیدگی و بررسی است. ریالی از درآمدهای گمرک بواسطه برخورد با قاچاق کالا، به جیب وزارت ارتباطات نخواهد رفت اما پایش سلامت مردم یکی از منافع این وزارتخانه خواهد بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت : افزایش قیمت گوشی های همراه تقریبا همان هزینه گمرکی است، با توجه به حساسیت های بازار این کالا انتظار می رود که اجرای طرح رجیستری، معترضان و مخالفانی هم داشته باشد علاوه بر این احتمال افزایش قیمت بی رویه ای هم پیش خواهد آمد.

جهرمی ادامه داد: دلیل دیگر افزایش قیمت گوشی های همراه، افزایش ۵ درصدی عوارض خروج کالا از امارت متحده عربی بود زیرا امارات دروازه ورود ۹۰ درصد گوشی های همراه به ایران است.او ورود فروشگاههای آنلاین به عرصه عرضه تلفن همراه را ابزاری برای تنظیم بازار بیان کرد و افزود: در حال حاضر قیمت های تحت تاثیر عوامل گوناگونی از قبیل موضوعات یاد شده و افزایش قیمت دلار است.

وزیر ارتباطات گفت: پیام اجرای طرح رجیستری به شرکت سامسونگ این بود که ما در صورت لزوم، ابزاری موثر برای کنترل بازار داریم اقدام اخیر شرکت سامسونگ بعنوان شریک تجاری ایران در زمان تحریمها، جای تامل و بررسی دارد اما جای نگرانی نیست زیرا اگر سامسونگ به نمایندگان ایرانی احترام نگذارد بازار ما را هم نباید بخواهد.