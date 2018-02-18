گام شهرداری تهران برای حمایت از کسب و کارهای محیط زیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، صدرالدین علیپور رئیس این مرکز در نشست خبری "برگزاری نخستین رویداد استارت آپ ویکند محیط زیست و مدیریت شهری هوشمند" که در سالن معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران برگزار شد، دغدغه اصلی شهرداری تهران را پرداختن به موضوعات محیط زیستی با رویکرد مدیریت شهری هوشمند و تدوین برنامه های مناسب عملیاتی در این زمینه دانست و گفت: امروزه استارتاپ ها بعنوان یک افق جدید در خلق طرح و ایده های نوین در حوزه های مختلف به شمار می آیند که فرصت مناسبی برای پیاده سازی اندیشه و افکار افراد متخصص، علاقمند و دانشجویان را فراهم می نمایند.

وی با بیان اینکه اساس گزینش طرحهای برتر امکان عملیاتی بودن آن ها در سطح شهر تهران و اشتغال زایی است، گفت: رویدادهای استار آپی بزرگ ترین رویدادهای دنیا در مدیریت شهری هوشمند هستند که تا پیش از این استفاده از "اپ" ها و نرم افزارهای کاربردی مطرح بود و با توجه به هوشمندسازی مدیریت جدید شهری اولین استارت آپ ویکند با موضوع محیط زیست و مدیریت شهری هوشمند برگزار می شود.

رئیس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با تاکید بر اینکه ۶۰ درصد از پروژه های شهری با موضوع محیط زیست ارتباط دارند گفت: خروجی تمام پروژه های اجرایی باید منجر به افزایش کیفیت مولفه های محیط زیستی و در نهایت ارتقای کیفیت زندگی شهروندان شود.

علیپور با اشاره به اینکه در گذشته اپ های متعددی در حوزه محیط زیست به صورت غیر نظام مند و متمرکز ارائه می شد خاطرنشان کرد: با اجرای این رویدادها بستری برای ارائه طرح ها، پایش آن ها و در نهایت گزینش طرح هایی که قابل اجرا شدن باشند فراهم شده تا مورد حمایت قرار گیرند.

وی همچنین با اشاره به چگونگی برگزاری استارت آپ ویکند محیط زیست و مدیریت شهری هوشمند نیز گفت: شرکت کنندگان در ۱۰ گروه هشت تا ده نفری، طرح های خود را ارائه و پس از داوری آن ها ۳ گروه انتخاب و به سازمان های تخصصی معرفی می شوند.

رئیس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با بیان اینکه این رویدادها با فرمت‌های بین‌المللی به قضاوت گذاشته شده و توسط داوران بهترین ایده‌ها انتخاب میشوند، گفت: در حقیقت مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار زمینه حضور گروه‌های برتر در فرآیندها و رقابت های بین‌المللی را تسهیل خواهد کرد.

علیپور تاکید کرد: تفاوت این رویداد با سایر رویدادها در این است که شهرداری ضمن برگزاری آن می تواند از طریق سازمان های زیرمجموعه داخلی خود از طرح های منتخب حمایت نماید.

لازم به ذکر است اولین رویداد استارت آپ ویکند محیط زیست و مدیریت شهری هوشمند ۹ الی ۱۱ اسفند ماه سال جاری توسط شهرداری تهران و با مشارکت معاونت علمی ریاست جمهوری، سازمان حفاظت محیط زیست و پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی در محل دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار می شود.

گفتنی است افتتاحیه این رویداد ۹ اسفندماه در سالن ایران زمین شهرداری مرکز برگزار می شود.