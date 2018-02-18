جریمه برانکو و شفر به خاطر «مصاحبه های تنش زا»

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دیدار دو تیم پرسپولیس و سپاهان اصفهان برگزار شد که با تخلفاتی از سوی هواداران هر دو تیم همراه بود.

* از سوی تماشاگران تیم پرسپولیس تخلفات مبنی بر پرتاب یخ که منجر به توقف بازی شد، رخ داد. این تیم به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.( این رای قابل تجدید نظر است). تیم سپاهان اصفهان نیز به خاطر تخلف تماشاگرانش مبنی بر پرتاب یخ و برف به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.( این رای قابل تجدید نظر است).

* تماشاگران تیم فولاد خوزستان در دیدار برابر تیم صنعت نفت آبادان مرتکب تخلفاتی مبنی بر فحاشی نسبت به تیم حریف شدند. کمیته انضباطی تیم فولاد خوزستان را به ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.(این رای قطعی است) تیم صنعت نفت آبادان نیز به خاطر فحاشی به داوری از سوی تماشاگرانش باید ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.(این رای قطعی است)

* تیم پدیده مشهد در دیدار برابر تراکتورسازی تبریز به خاطر تخلفات تماشاگرانش به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.(این رای قطعی است)

* دیدار تیم های صنعت نفت آبادان و استقلال تهران برگزار و از سوی تماشاگران تیم صنعت نفت آبادان تخلفاتی مبنی بر پرتاب ترقه رخ داد. کمیته انضباطی تیم صنعت نفت آبادان را به ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.(این رای قطعی است)

* تیم استقلال تهران نیز به خاطر داشتن ۵ بازیکنان اخطاری باید ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. (این رای قطعی است)

* وینفرد شفر، سرمربی تیم استقلال تهران و برانکو ایوانکوویچ، سرمربی تیم پرسپولیس تهران به دلیل مصاحبه های تنش زا در رسانه ها، هر کدام به توبیخ کتبی و درج در پرونده و پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.