حفظ منابع آب نیازمند مدیریت مناسب مصرف است

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی ظهر یکشنبه در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران با اشاره به افزایش نگرانی ها در خصوص کاهش منابع آب در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: کاهش منابع آب در چهارمحال و بختیاری در حال تبدیل شدن به یک نگرانی جدی است.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: استان چهارمحال و بختیاری در گذشته ۱۰ درصد منابع آب کشور را تامین می کرده است.

میزان نیاز به آب به نسبت آب تولیدی در چهارمحال و بختیاری بیشتر شده است

وی با اشاره به کاهش بارش ها در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: استان چهارمحال و بختیاری در حال حاضر با کمبود منابع آب مواجه شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: میزان نیاز به آب نسبت به میزان آب تولیدی بیشتر شده و نگرانی ها در این زمینه در حال افزایش است.

وی بیان کرد: کاهش بارش ها و منابع آب در چهارمحال و بختیاری در بخش های مختلف از جمله کشاورزی تاثیر گذاشته و خشکسالی در این استان در حال تبدیل شدن به یک بحران اجتماعی است.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: هم اکنون کاهش بارش ها در چهارمحال و بختیاری در بخش های مختلف کشاورزی، صنعت، شرب و... تاثیر گذاشته و این بخش ها را با مشکل مواجه کرده است.

اعمال مدیریت مناسب در مصرف آب در چهارمحال و بختیاری ضروری است

وی تاکید کرد: باید در مسیر صرفه جویی در مصرف آب حرکت کنیم.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب باید در جامعه نهادینه شود و از تمام ظرفیت ها برای حل مشکلات آب در استان چهارمحال و بختیاری گام برداشت.

وی بیان کرد: باید در مصرف آب مدیریت انجام شود و مدیریت مناسب در مصرف آب زمینه ساز حفظ منابع آب در این استان می شود و مشکلات خشکسالی و کاهش منابع آب را مرتفع می کند.