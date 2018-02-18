به گزارش خبرنگار مهر معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران در نشست کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران که در محل استانداری تهران برگزار شد ضمن اعلام استاندارد ۵۰ppm برای میزان گوگرد موجود در سوخت جایگاه‌ها گفت: دربرخی از نمونه‌هایی که از جایگاه‌ها گرفتیم این میزان ۸۰ تا ۹۰ نیز گزارش شده است.

محمد رستگاری افزود: در آخرین نمونه‌برداری‌های ما میزان گوگرد در برخی جایگاه‌ها ۵۰ تا ۱۰۰ ppm مشاهده شده است که بالاتر از استاندارد است. یک جایگاه نیز ۴۰۰۰ppm گوگرد در بنزین توزیعی خود داشته است که البته موردی بوده و باید دید چرا این اتفاق افتاده است.

وی ضمن اعلام استاندارد یک درصد برای میزان بنزن در سوخت پایتخت تصریح کرد: نمونه‌برداری‌های ما در مورد میزان بنزن در بنزین توزیعی شهر تهران عدد حدود یک درصد را نشان می‌دهد که البته در برخی از جایگاه‌ها حدود ۱.۲ درصد نیز مشاهده شده است.

رستگاری افزود: به‌طور کلی می توان گفت که سوخت توزیعی درسطح شهرتهران بنزن استاندارد را پاس می کند.

در این نشست مقرر شد تا پایان امسال نمونه‌برداری‌های جدیدی از جایگاه‌های سوخت با حضور نمایندگانی از شرکت پخش فراورده‌های نفتی انجام شود و نتایج آن در نخستین نشست این کارگروه در سال آینده اعلام شود.