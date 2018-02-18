جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آتش‌سوزی در یک ساختمان مسکونی در خیابان انقلاب گفت: ساعت ۱۶:۲۸ مورد آتش نشانی به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده می شود که دو ایستگاه آتش نشانی به محل عازم می شوند.

وی با بیان این مطلب که آتش نشانان در ۴ دقیقه خودشان را به محل رساندند گفت: محل آتش سوزی یک ساختمان چهار طبقه بود که ساختمان ۷۰ متری طبقه سوم شاهد آتش بودیم و آتش در حال سرایت به دیگر واحدها بود

سخنگوی سازمان آتش نشانی افزود: در نهایت با تلاش آتش نشانان هفت نفر شامل سه خانم و چهار مرد از ساختمان به سلامت خارج شدند.