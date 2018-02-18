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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۳۱

آتش‌سوزی در یک ساختمان مسکونی/نجات ۷نفر از ساختمان

آتش‌سوزی در یک ساختمان مسکونی/نجات ۷نفر از ساختمان

آتش نشانان توانستند هفت نفر را از دل آتش در یک ساختمان مسکونی نجات دهند.

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آتش‌سوزی در یک ساختمان مسکونی در خیابان انقلاب گفت: ساعت ۱۶:۲۸ مورد آتش نشانی به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده می شود که دو ایستگاه آتش نشانی به محل عازم می شوند.

وی با بیان این مطلب که آتش نشانان در ۴ دقیقه خودشان را به محل رساندند گفت: محل آتش سوزی یک ساختمان چهار طبقه بود که ساختمان ۷۰ متری طبقه سوم شاهد آتش بودیم و آتش در حال سرایت به دیگر واحدها بود

سخنگوی سازمان آتش نشانی افزود: در نهایت با تلاش آتش نشانان هفت نفر شامل سه خانم و چهار مرد از ساختمان به سلامت خارج شدند.

کد مطلب 4231373

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