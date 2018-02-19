ارتباط استعمال سیگار الکترونیکی با افزایش ریسک ذات الریه

به گزارش خبرنگار مهر، تحقیقات پژوهشگران دانشگاه کوئین مری لندن نشان می دهد بخار ناشی از سیگارهای الکترونیکی موجب می شود باکتری های عامل ذات الریه به سلول های پوشش مجاری هوایی چسبیده و احتمال ابتلا به این بیماری تقویت شود.

یافته ها همچنین نشان می دهد مصرف کنندگان سیگارهای الکترونیکی در مقایسه با سایر افراد در معرض ریسک بالاتر ابتلا به عفونت ریه قرار دارند.

تیم تحقیق به سرپرستی جاناتان گریگ، سه نوع آزمایش را انجام دادند.در یک آزمایش، سلول های پوشش بینی انسان در محیط آزمایشگاه در معرض سیگار الکترونیکی قرار گرفت؛ آزمایش دیگر شامل موش های بود که بخار سیگار را استنشاق کرده و سپس در معرض باکتری های پنوموکوک، علت اصلی ذات الریه، قرار گرفته بودند.

در آزمایش سوم، پوشش بینی ۱۱ استعمال کننده سیگار الکترونیکی با ۶ فرد غیرسیگاری مقایسه شد.

تیم تحقیق به افزایش شدید تعداد باکتری های چسبیده به سلول های مجاری هوا بعد از قرارگیری در معرض سیگار الکترونیکی پی برد.

به گفته گریگ، «برخی افراد به منظور ایمن بودن این نوع سیگارها یا برای ترک سیگار، از سیگارهای الکترونیکی استفاده می کنند، اما شواهد نشان می دهد استنشاق بخار این نوع سیگارها هم دارای عوارض جدی ای برای سلامت است.»

ماه گذشته هم در مطالعه ای دیگر مشخص شده بود که بخار این نوع سیگارها موجب افزایش ریسک سرطان می شود چراکه به DNA آسیب می رساند.