به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون فوتبال با صدور اطلاعیه ای درباره ابهامات و مسائلی که اخیرا اعلام شده است، واکنش نشان داد:

«موفقیت های متعدد فوتبال کشور در عرصه های مختلف ملی و بین المللی در سال ۱۳۹۶ مرهون زحمات همه اشخاصی است که خالصانه در حوزه های مدیریتی، فنی، پزشکی، داوری و غیره در سطوح مختلف فدراسیون، سازمان لیگ، هیات های فوتبال و باشگا ها خالصانه و مجدانه تلاش کرده اند. در همین راستا، حمایت های مردم شریف، مسوولین کشور و همراهی رسانه های گروهی، شایسته تقدیر می باشد.

در خصوص مسایل مطرح شده در روزهای اخیر نیز اگرچه مبادی مختلف، خصوصاً مجمع عمومی، هیات رییسه، بازرسی قانونی و حسابرس مستقل با اتکا ظرفیت های قانونی موجود، نظارت کافی را بر عملکرد مدیران فدراسیون اعمال می نمایند اما در عین حال و از آنجا که پاسخگویی و مسوولت پذیری از اهم سیاست های فدراسیون می باشد لذا از کلیه پیشکسوتان، مربیان، بازیکنان، مدیران و سایر اشخاصی که از وقوع هرگونه تخلف احتمالی ولو کوچک و اندک، در هر یک از بخش های فدراسیون، سازمان لیگ، هیات ها و باشگاه ها مطلع هستند دعوت می نماید که مدارک و مستندات موجود در این خصوص را به تشخیص و صلاحدید خود، نزد هر یک از مراجع صالح به رسیدگی، ارایه و گزارش نمایند و فدراسیون فوتبال نیز وظیفه قانونی خود می داند تا پاسخگوی جزء به جزء سوالات و گزارش های مطروحه در مراجع صالح باشد. همچنین در صورت ارایه این گزارشات به فدراسیون فوتبال، کلیه بخش های مرتبط اعم از کمیته اخلاق، کمیته انضباطی و حراست، موضوع مطروحه را پیگیری و رسیدگی نموده و نتیجه آن به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.

فدراسیون فوتبال با احترام کامل به افکار عمومی ملت شریف ایران و اهالی خانواده بزرگ و خدوم رسانه، به منظور حفظ آرامش فضای فوتبال کشور و تمرکز بر موفقیت تیم ملی، تا سر حد امکان از پاسخگویی رسانه ای به اظهار نظر های شخصی خودداری خواهد نمود. در انتها، خدمات و نظرات همه دلسوزان واقعی فوتبال را ارج نهاده و استفاده از انتقادات سازنده ایشان را اولویت مهم برنامه های خود می داند.»