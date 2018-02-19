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۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۵۹

بیانیه فدراسیون فوتبال؛

تا حد ممکن از پاسخگویی رسانه‌ای خودداری می‌کنیم!

تا حد ممکن از پاسخگویی رسانه‌ای خودداری می‌کنیم!

فدراسیون فوتبال ایران با انتشار بیانیه ای مواضع خود را در قبال برخی سوالات توسط اشخاص حقیقی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون فوتبال با صدور اطلاعیه ای درباره ابهامات و مسائلی که اخیرا اعلام شده است، واکنش نشان داد:

«موفقیت های متعدد فوتبال کشور در عرصه های مختلف ملی و بین المللی در سال ۱۳۹۶ مرهون زحمات همه اشخاصی است که خالصانه در حوزه های مدیریتی، فنی، پزشکی، داوری و غیره در سطوح مختلف فدراسیون، سازمان لیگ، هیات های فوتبال و باشگا ها خالصانه و مجدانه تلاش کرده اند. در همین راستا، حمایت های مردم شریف، مسوولین کشور و همراهی رسانه های گروهی، شایسته تقدیر می باشد.

در خصوص مسایل مطرح شده در روزهای اخیر نیز اگرچه مبادی مختلف، خصوصاً مجمع عمومی، هیات رییسه، بازرسی قانونی و حسابرس مستقل با اتکا ظرفیت های قانونی موجود، نظارت کافی را بر عملکرد مدیران فدراسیون اعمال می نمایند اما در عین حال و از آنجا که پاسخگویی و مسوولت پذیری از اهم سیاست های فدراسیون می باشد لذا از کلیه پیشکسوتان، مربیان، بازیکنان، مدیران و سایر اشخاصی که از وقوع هرگونه تخلف احتمالی ولو کوچک و اندک، در هر یک از بخش های فدراسیون، سازمان لیگ، هیات ها و باشگاه ها  مطلع هستند دعوت می نماید که مدارک و مستندات موجود در این خصوص را به تشخیص و صلاحدید خود، نزد هر یک از مراجع صالح به رسیدگی، ارایه و گزارش نمایند و فدراسیون فوتبال نیز وظیفه قانونی خود می داند تا پاسخگوی جزء به جزء سوالات و گزارش های مطروحه در مراجع صالح باشد. همچنین در صورت ارایه این گزارشات به فدراسیون فوتبال، کلیه بخش های مرتبط اعم از کمیته اخلاق، کمیته انضباطی و حراست، موضوع مطروحه را پیگیری و رسیدگی نموده و نتیجه آن به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.  

فدراسیون فوتبال با احترام کامل به افکار عمومی ملت شریف ایران و اهالی خانواده بزرگ و خدوم رسانه، به منظور حفظ آرامش فضای فوتبال کشور و تمرکز بر موفقیت تیم ملی، تا سر حد امکان از پاسخگویی رسانه ای به اظهار نظر های شخصی خودداری خواهد نمود.  در انتها، خدمات و نظرات همه دلسوزان واقعی فوتبال را ارج نهاده و استفاده از انتقادات سازنده ایشان را اولویت مهم برنامه های خود می داند.»

کد مطلب 4231705

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