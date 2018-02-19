به گزارش خبرنگار مهر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نوزدهمین همایش ملی صنعت و خدمات سبز گفت: امیدواریم که هیچ گاه مجبور نشویم صنعتی را به خاطر آلایندگی تعطیل کنیم اما محیط زیست کشور وضعیت مناسبی ندارد و بر لبه حرکت میکند.
عیسی کلانتری افزود: محدودیتهایی را ناچاریم برای مصرف آب وضع بکنیم و به دنبال همین توسعه فضای سبز در شهرها ممنوع میشود. بخش عمده چمنکاری ها در شهرها حذف خواهد شد به دلیل آنکه مشکل آب داریم.
وی ادامه داد: هموطنان خوزستانی ما گاهی چندین روز پشت سر هم به دلیل ریزگردها با منشأ صرفاً داخلی بیرون نمیآیند و هنوز ریزگردهای خارجی نصیبمان نشده که آن هم از نیمه فروردین آغاز خواهد شد.
رئیس سازمان محیط زیست گفت: اگر همه مردم ایران تلاش نکنند محیط زیست را حفظ کنند حتماً دولت و آن هم سازمان محیط زیست قادر به این کار نخواهد بود.
کلانتری تأکید کرد: امیدوارم تا پایان دولت آقای روحانی صنایع خودرو و نفت و پتروشیمی را هم در جمع صنایع سبز داشته باشیم که امروز آلایندهترین صنعت ما هستند. اگر اینها وارد صنایع سبز نشوند در کلانشهرها هوای پاک نخواهیم داشت.
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