به گزارش خبرنگار مهر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نوزدهمین همایش ملی صنعت و خدمات سبز گفت: امیدواریم که هیچ گاه مجبور نشویم صنعتی را به خاطر آلایندگی تعطیل کنیم اما محیط زیست کشور وضعیت مناسبی ندارد و بر لبه حرکت می‌کند.

عیسی کلانتری افزود: محدودیت‌هایی را ناچاریم برای مصرف آب وضع بکنیم و به دنبال همین توسعه فضای سبز در شهرها ممنوع می‌شود. بخش عمده چمن‌کاری ها در شهرها حذف خواهد شد به دلیل آنکه مشکل آب داریم.

وی ادامه داد: هموطنان خوزستانی ما گاهی چندین روز پشت سر هم به دلیل ریزگردها با منشأ صرفاً داخلی بیرون نمی‌آیند و هنوز ریزگردهای خارجی نصیبمان نشده که آن هم از نیمه فروردین آغاز خواهد شد.

رئیس سازمان محیط زیست گفت: اگر همه مردم ایران تلاش نکنند محیط زیست را حفظ کنند حتماً دولت و آن هم سازمان محیط زیست قادر به این کار نخواهد بود.

کلانتری تأکید کرد: امیدوارم تا پایان دولت آقای روحانی صنایع خودرو و نفت و پتروشیمی را هم در جمع صنایع سبز داشته باشیم که امروز آلاینده‌ترین صنعت ما هستند. اگر این‌ها وارد صنایع سبز نشوند در کلانشهرها هوای پاک نخواهیم داشت.