  1. جامعه
  2. محیط زیست
۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۵۰

کلانتری:

محیط زیست کشور بر لبه حرکت می‌کند

محیط زیست کشور بر لبه حرکت می‌کند

رئیس سازمان محیط زیست گفت: امیدواریم که هیچ گاه مجبور نشویم صنعتی را به خاطر آلایندگی تعطیل کنیم اما محیط زیست کشور وضعیت مناسبی ندارد و بر لبه حرکت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نوزدهمین همایش ملی صنعت و خدمات سبز گفت: امیدواریم که هیچ گاه مجبور نشویم صنعتی را به خاطر آلایندگی تعطیل کنیم اما محیط زیست کشور وضعیت مناسبی ندارد و بر لبه حرکت می‌کند.

عیسی کلانتری افزود: محدودیت‌هایی را ناچاریم برای مصرف آب وضع بکنیم و به دنبال همین توسعه فضای سبز در شهرها ممنوع می‌شود. بخش عمده چمن‌کاری ها در شهرها حذف خواهد شد به دلیل آنکه مشکل آب داریم.

وی ادامه داد: هموطنان خوزستانی ما گاهی چندین روز پشت سر هم به دلیل ریزگردها با منشأ صرفاً داخلی بیرون نمی‌آیند و هنوز ریزگردهای خارجی نصیبمان نشده که آن هم از نیمه فروردین آغاز خواهد شد.

رئیس سازمان محیط زیست گفت: اگر همه مردم ایران تلاش نکنند محیط زیست را حفظ کنند حتماً دولت و آن هم سازمان محیط زیست قادر به این کار نخواهد بود.

کلانتری تأکید کرد: امیدوارم تا پایان دولت آقای روحانی صنایع خودرو و نفت و پتروشیمی را هم در جمع صنایع سبز داشته باشیم که امروز آلاینده‌ترین صنعت ما هستند. اگر این‌ها وارد صنایع سبز نشوند در کلانشهرها هوای پاک نخواهیم داشت.

کد مطلب 4231773

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها