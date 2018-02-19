نیازمند نشاط افزایی در بین کودکان اردبیلی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، هاجر جمادیه ظهر دوشنبه در تشریح برنامههای اجتماعی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل تصریح کرد: متأسفانه برخی مشکلات از جمله اضطراب و استرس در بین کودکان اردبیلی مشاهده میشود.
وی افزود: علاوه بر این شاهد بروز و ظهور آسیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد به فضای مجازی، مصرف قلیان، اعتیاد به مواد مخدر و برخی آسیبهای اخلاقی در بین کودکان و نوجوانان هستیم.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان متذکر شد: برای مقابله با وضعیت به وجود آمده لازم است برنامههای تربیتی به ویژه در حوزه نشاط افزایی در بین کودکان افزایش یابد.
جمادیه با بیان اینکه این نهاد فرهنگی حتی میتواند برنامههای مشخصی را به سایر دستگاهها پیشنهاد دهد، تصریح کرد: به دلیل محدودیتهای مالی قادر به اجرای تمامی برنامههای موردنظر نیستیم.
وی افزود: دستگاههای فرهنگی میتوانند کمک بزرگی برای عملیاتی کردن این برنامهها باشند تا بتوان سلامت روانی و اجتماعی کودکان امروز را که آیندهسازان فردا هستند، بهبود بخشید.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان افزود: انتظار میرود در تأمین مالی برنامهها و یا مشارکت در اجرای آن دستگاههای دیگر مساعدت لازم را داشته باشند.
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