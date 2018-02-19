حضرت زهرا (س) بارزترین الگوی ولایتمداری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان با تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره حضرت زهرای مرضیه(س) با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان که این روزها مازندران به عطر و حضورشان متبرک شده است اظهار کرد: مسئله ولایت در جامعه اسلامی بسیار حائز اهمیت است و امروز باید سیره و منش نورانی حضرت زهرا(س) و سبک زندگی او در حوزه ولایت در جامعه اسلامی تبیین شود.
وی در ادامه دفاع از جایگاه امامت و ولایت را درس بزرگ حضرت زهرا(س) برای مسلمانان بهویژه شیعیان دانست و افزود: این بانوی شهیده اسلام با نثار جان خود در راه امامت و ولایت درس بزرگی به مسلمانان به ویژه شیعیان جهان داد که امروز شهدای ایران اسلامی با تاسی از سیره نورانی این حضرت در برابر خصم و جبهه کفر کفر و نفاق ایستادهاند و به مبارزه برخواستهاند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران به میزبانی استان از لالههای گمنام دفاع مقدس در این ایام اشاره و کرد و افزود: تمام عمر پربرکت حضرت زهرای مرضیه سراسر درس است و مبارزه و این به برکت گفتمان ایستادگی و مقاومت در سیره ولایت تحقق یافته است وباید این گفتمان نورانی برای آحاد جامعه و جهان اسلام تبیین شود.
این مسئول حضرت زهرا(س) را بارزترین و بیبدیلترین الگوی ولایتمداری دانست و ادامه داد: در جامعهای که باور به ولایت در آن یک اصل اساسی قلمداد میشود آن جامعه حیات طیبه خواهد داشت و پویایی در آن جامعه نمود پیدا خواهد کرد.
شکریانامیری به گوشهایی از فعالیتهای سیاسی حضرت زهرا(س) در دوران حیات پربرکتشان اشاره کرد و گفت: زندگی و فعالیت سیاسی حضرت زهرا(س) تئوری تئورسینهای جدایی دین از سیاست را تهی کرد و گفتمان نورانی ایشان در حوزه فعالیتهای سیاسی کاملترین و جامعهترین الگو برای رسیدن به تعالی در جوامع اسلامی است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران گفت: مسئله ولایت در سیره نورانی حضرت زهرا(س) دارای ابعاد گسترده و اهمیت بسیار بالایی بود که اینگونه خود را شهیده این راه قرار دارد.
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