تایید پنجمین کانون آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر پرور اظهار داشت: در پی نتایج پایش آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و گزارش وجود تلفات بیماری در حاشیه شهر کرمانشاه، اکیپ های واکنش سریع دامپزشکی در منطقه حضور یافته و پس از اخد نمونه و تایید بیماری توسط آزمایشگاه مرکزی دامپزشکی، مقررات بهداشتی و قرنطینه ای را تشدید و با همکاری فرمانداری، ادارات ذیربط، حمایت دستگاه قضایی و خود پرورش دهنده نسبت به معدوم سازی کلیه طیور واحد مذکور اقدام نمودند.

️ مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه با تصریح اینکه این کانون بیماری در حاشیه شهر کرمانشاه و در یک واحد پرورش غیر مجاز مرغ بومی مشاهده شده، گفت: خوشبختانه تا کنون واحدهای صنعتی پرورش طیور درگیر این بیماری نشده اند.

این مسئول در ادامه گفت: کلیه طیور بیمار معدوم و به روش بهداشتی دفن شده اند.

پرور نوع ویروس کانون های مشاهده شده در استان را N۵H۸ اعلام و صریح کرد: تاکنون انتقال این نوع از ویروس بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان از طیور به انسان گزارش نشده است.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه از عموم مردم خواست تا از خرید مرغ زنده به طور جدی خودداری کرده و همچنین با اطمینان خاطر مرغ و تخم مرغ مورد نیاز خود را از مراکز معتبر و مجاز تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند.

️مدیرکل دامپزشکی استان خاطر نشان کرد: پرورش دهندگان صنعتی طیور لازم است با رعایت مسائل بهداشتی قرنطینه ای سلامت طیور پرورشی خود را تضمین کنند.

پرور با تاکید بر لزوم خودداری از شکار پرندگان مهاجر، توصیه کرد که پرورش دهندگان طیور بومی از خرید مرغ بومی از دوره گرد ها خود داری کرده تا از ابتلای طیور روستایی به بیماری محافظت کنند.

وی اشاره ای هم به روش های انتقال این بیماری داشت و افزود: تماس با پرندگان وحشی و پرندگان آبزی آلوده، تهیه دان از منابع غیرمطمئن به خصوص کانون های آلوده، عدم پاکسازی و ضد عفونی کامل محل نگهداری طیور و... از جمله راه های انتقال این بیماری محسوب می شود.

پرور همچنین شروع ناگهانی تلفات با روند افزایشی، انتشار ناگهانی بیماری، کاهش شدید مصرف دان، بیحالی شدید، افت ناگهانی و شدید تولید تخم مرغ روزانه، علائم تنفسی حاد و سیاه شدن و خونریزی تاج، ریش و ساق پا را از جمله علائم بیماری در طیور و پرندگان عنوان کرد.

این مسئول از پرورش دهندگان طیور خواست که هرگونه تلفات را با شماره ۱۵۱۲ و یا شماره پیامکی ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۵۱۲ اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه درمیان بگذارند.