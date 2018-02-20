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۱ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۰۰

رئیس پلیس راه استان ایلام:

تردد در محورهای استان ایلام روان است

تردد در محورهای استان ایلام روان است

ایلام-رئیس پلیس راه استان ایلام گفت: تردد در محورهای استان ایلام روان است.

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به این که در چند روز گذشته شاهد بارش باران رحمت الهی در کلیه محورهای مواصلاتی هستیم، تصادف خاصی در محورها را نداشتیم.

وی افزود: در محورهای مواصلاتی است توصیه ما به رانندگان این است که بایستی توجه داشته باشند رانندگی در زمان بارندگی متفاوت است بر این اساس رانندگان بایستی سرعت مطمئنه را در دستور کار خود قرار دهند و با آرامش و صبر حرکت کنند.

همتی زاده اضافه کرد: در بعضی ارتفاعات بارش برف خفیف را داریم و رانندگان باید بدانند که حتما زنجیر چرخ به همراه خود داشته باشند و بدون زنجیر چرخ در طول محورهای مواصلاتی حرکت نکنند که با مشکل مواجه نشوند.

وی افزود: رعایت فاصله طولی و جانبی را داشته باشند و با توجه به این که در کف جاده ها ممکن است آبگرفتگی وجود داشته باشد  به منظور پیشگیری از هر گونه تصادفات با سرعت مطمئنه حرکت کنند.

کد مطلب 4232557

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