نماینده اسرائیل خطاب به محمود عباس: شما خود بخشی از مشکل هستید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، «دنی دنون» نماینده رژیم صهیونیستی در شورای امنیت خطاب به «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گفت: شما بخشی از مشکل هستید و راهکار آن نیستید.

وی ضمن ملامت کردن محمود عباس به دلیل نبود روند صلح میان فلسطین و اسرائیل گفت: آقای عباس شما با سخنان و اقدامات خود مسأله را واضح و روشن کرده اید که شما بخشی از مشکل هستید.

دنون در ادامه اتهام زنی های خود به محمود عباس گفت محتوای اظهارات شما در مقابل مردم فلسطین با مخاطب بین المللی متفاوت است. وی همچنین خطاب به محمود عباس گفت: شما ادعا می کنید اسرائیل یک دولت استعماری اروپایی است و یهودی ها هیچ حقی در کوه معبد (حرم شریف قدس) ندارند.

وی در ادامه رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را به ترویج فرهنگ نفرت در جامعه فلسطینی متهم کرد و افزود: انتظار داشتیم با محمود عباس مذاکره کنیم اما او فرار را بر مذاکر ترجیح داده است.