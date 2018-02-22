توجه ویژه دولت دوازدهم به صنایع کوچک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش تقدیر از صادرکنندگان برتر صنایع کوچک اظهار کرد: از ۸۵ هزار واحد صنعتی کشور بخش اعظمی صنایع کوچک و متوسط هستند و بیش از نیمی از آنها در شهرکهای صنعتی استقرار دارند.



شریعتمداری افزود: امکان توجه بیشتر به واحدهای کوچک و متوسط به خاطر استقرار آنها در شهرکها و نواحی صنعتی به خوبی فراهم است، این مهم باید مورد توجه و اهتمام قرار بگیرد.



وزیر صنعت گفت: موضوع صنایع کوچک بعد از ادغام سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی به محاق رفته است، بیشتر وقت و توان صرف موضوع شهرکها می شود.



شریعتمداری تاکید کرد: واحدهای کوچک و متوسط(sme)ها با سرمایه گذاری کمتر نسبت به واحدهای بزرگتر تلاش برای اشتغالزایی بیشتر می کنند، در بسیاری از کشورهای دنیا بار سنگین توسعه بر دوش واحدهای کوچک اقتصادی است.



شریعتمداری گفت: با ورود استارت آپها صنایع کوچک جایگاه ویژه ای پیدا کردند، کمترین معوقات بانکی مربوط به صنایع کوچک است، مخاطرات بانکها برای پرداخت به SME ها کمتر است.



وی افزود: تلاش می شود به موضوع صادرات گرا بودن واحدهای کوچک و متوسط در دولت دوازدهم توجه جدی تر شود، جایزه صادراتی که از گردونه عملکرد اقتصادی خارج شده بود در سال ۹۷ احیا خواهد شد، ۱۵۰۰ میلیارد تومان منابع برای جوایز صادراتی به تصویب مجلس رسیده است.



وزیر صنعت ادامه داد: ایجاد مشوقهای ویژه برای ایجاد تنوع در محصولات صادراتی از اهداف ما است، در سالهای گذشته به واحدهایی که برای اولین بار کالا صادر می کردند مشوقهایی می دادیم.



به گفته شریعتمداری، علاوه بر تنوع تولید، تنوع جغرافیای صادراتی نیز باید مورد اهمیت واقع شود، در سالهای قبل این مهم در کشورهای آفریقایی انجام می شد که باید دوباره از سر گرفته شود.



وزیر صنعت تاکید کرد: ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش اموال و دارایی های ایدرو وایمیدرو در دوره های پیشین بود که سال آینده ۹ هزار میلیارد تومان از این منابع به این سازمانهای توسعه ای برای مشارکت با واحدهای دیگر داده می شود، اولویت این منابع واحدهای تولیدی صادرات گرای دانش بنیان است.



شریعتمداری گفت: نوسازی صنعتی در سال ۹۷ در اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت است، یکی از مهمترین کارهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی توجه به نوسازی صنعتی در کشور است.



وی افزود: از کمکهای فنی و اعتباری برای کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی به واحدهایی که می خواهند نوسازی کنند استفاده می شود، امیدوارم سال آینده، سال رونق تولید برای همه واحدهای صنعتی و تولیدی باشد.

صنایع کوچک در هیات های تجاری به بازارهای صادراتی وارد شوند



در ادامه معاون وزیر صنعت و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران نیز گفت: بنگاه های کوچک و متوسط را باید به صورت مدیریت شده و در قالب هیات های تجاری به کشورهای هدف صادراتی ببریم.

مجتبی خسروتاج نیز در همایش تقدیر از صادرکنندگان برتر صنایع کوچک اظهار کرد: برای ماندن در صحنه و استفاده از همه پتانسیل ها باید همگان برای عرصه شوند تا آنهایی که از دانش و ظرفیت و توان بیشتری برخوردارند فرصت ظهور و حضور پیدا کنند.



وی ادامه داد: امیدواریم شبکه سامانه های راه اندازی شده برای موضوع صادرات بتواند پاسخگوی بنگاه ها و صادرکنندگان باشد.



رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: شرکتهای کوچک و متوسط برای سازمان توسعه تجارت دارای اهمیت هستند، باید به بازیگران صحنه تجارت و صادرات توجه کرد.



خسروتاج افزود: کلینیک های صادرات می توانند تاثیر خوبی داشته باشد، خوشه های صنعتی باید به سمت صادرات گرایی بروند، ارتباط و تعامل سازمان توسعه تجارت و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در این مورد راهگشا است.