کره شمالی: دبیرکل سازمان ملل نوکر آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کره شمالی روز پنج شنبه «آنتونیو گوترش» را به دلیل تمجید از تحریمهای بین المللی که علیه برنامه های هسته ای و موشکی این کشور وضع شده اند، به «ستیزه جویی» با پیونگ یانگ متهم کرد.

هیأت نمایندگی کره شمالی در سازمان ملل با صدور بیانیه ای اعلام کرد که گوترش طی سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ «اظهارات بی پروایانه ای» بر زبان آورده است.

هیأت نمایندگی کره شمالی در سازمان ملل اعلام کرد که «این اظهارات چیزی نیست جز زبان بازی و برهان تراشی مضحک و پوچی که با وظایف وی [گوترش] در سمت دبیرکل سازمان ملل همخوانی ندارد و تنها باعث می شود تصور کنیم او نوکری است که نماینده [منافع] آمریکا است».

این هیأت نمایندگی مقامات آمریکا را برای وضعیت کنونی در شبه جزیره کره مقصر می دانند و گوترش را به دلیل حمایت از وضع تحریمهای بین المللی علیه پیونگ یانگ به باد انتقاد گرفتند.

گفتنی است که روابط میان دولتهای «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا و «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی به دلیل توسعه تسلیحات هسته ای پیونگ یانگ به بن بست رسیده است؛ و تشدید تنشها طی ماههای اخیر که با جنگ لفظی میان سران دوکشور همراه بود، خطر آغاز یک جنگ را به دوطرف گوشزد می کند.