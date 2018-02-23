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۴ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۱۰

شب گذشته برگزار شد؛

تظاهرات گسترده مردم بحرین در محکومیت اقدامات خصمانه آل‌خلیفه

تظاهرات گسترده مردم بحرین در محکومیت اقدامات خصمانه آل‌خلیفه

مردم بحرین شب گذشته با برگزاری تظاهرات گسترده در مناطق مختلف اقدامات خصمانه آل خلیفه علیه انقلابیون و همچنین جنایت آنها علیه 4 جوان بحرینی را به شدت محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صوت المنامه، مناطق مختلف بحرین شب گذشته به صحنه اعتراضات مردمی علیه آل خلیفه تبدیل شدند.

بر اساس این گزارش، مردم ساکن مناطق مختلف بحرین در اعتراض به جنایت های آل خلیفه علیه انقلابیون دست به برگزاری تظاهرات گسترده زدند.

تظاهرات کنندگان که عمدتا در کرباباد، الدراز، مالکیه و منامه به خیابان ها ریختند، جنایت آل خلیفه علیه 4 جوان بحرینی را که به شهادت آنها منجر شد، به شدت محکوم کردند.

معترضان بحرینی همچنین با سر دادن شعارهایی در همبستگی با شیخ عیسی قاسم خواستار شکسته شدن اقامت اجباری وی شدند.

گفتنی است، چهار جوان بحرینی که تحت تعقیب آل‌خلیفه بوده اند حین تلاش برای یافتن مأمنی هفته گذشته در آبهای بین المللی خلیج فارس به شهادت رسیدند و پیکرهای سه تن از آنان با موجهای دریا به سواحل بوشهر رسیده است.

پیکر نفر چهارم تا کنون مفقود می باشد.

کد مطلب 4234634

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