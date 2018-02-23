رونمایی از پورتال شفاف سازی شهرداری تهران در همایش شهر هوشمند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران با تاکید بر اینکه شفافیت یک ضرورت تمام عیار است، گفت: پورتال شفاف سازی شهرداری تهران هفته آینده در همایش شهر هوشمند رونمایی خواهد شد و تمام مناقصات و معاملات در این سایت بارگذاری می شود.

حجت اله میرزایی در جلسه نظارت ستادی معاونت برنامه ریزی در شهرداری منطقه دو افزود: باید به کمک ضوابط جدید و فناوری اطلاعات و ارتباطات شفافیت حداکثری ایجاد شود.

وی اظهار داشت: اگر کسی از موهبت زمین ارزان برخوردار می شود یا هر خدماتی که دریافت می کند باید شفاف باشد.

معاون شهردار تهران، در ادامه با اشاره به اینکه منطقه دو از جهات مختلف مهم بوده و یکی‌از مناطق شمالی که محل استقرار بسیاری از بنگاه های مالی بزرگ‌ کشور با کارکرد فرامنطقه ای است خاطرنشان کرد: ۱۴ درصد از کل درآمدهای مناطق در منطقه دو احصا می شود و پس از منطقه یک، این منطقه در رتبه دوم در این زمینه قرار دارد.

وی با بیان اینکه این منطقه تجلی بسیاری از کاربری های نظام ‌برنامه ریزی شهری است، اظهار داشت: منطقه دو تجلی شهری مدرن در کنار شبکه های متعدد حمل و نقل جاده ای (بزرگراه ها)، مترو و مراکز تجاری بزرگ است.

میرزایی خاطرنشان کرد: در این منطقه بسیاری از عناصر شهری مدرن در کنار بعضی نابرابری ها قرار گرفته است؛ برای مثال محله های فرحزاد و اوین-درکه علیرغم کارکرد فرامنطقه ای و ارائه خدمات گردشگری جزء محله های نابرخوردار هستند.

وی اضافه کرد: هیچ هویت مشخصی از نظر معماری شهرسازی و اقتصادی را نمی توان برای این منطقه متصور شد؛ منطقه دو می توانست پهنه اصلی خدمات مالی در سطح ملی و فراملی شناخته شود.

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران با اشاره به قرار گرفتن ساختمان بورس در منطقه دو یادآور شد: متاسفانه بخشی از استقرارها بی ضابطه بوده و الزامات شهری در آن دیده نشده؛ مانند ساختمان بورس که در حال حاضر با مساله پارکینگ مواجه است.

وی با اشاره به قرار گرفتن چند وزارتخانه در منطقه دو تصریح کرد: این ساختمان ها با وجود آنکه کارکرد فرامنطقه ای داشته و در سطح ملی خدمات ارائه می دهند، اما هزینه عوارض متعارف خود را پرداخت نمی کنند.

میرزایی با اشاره به اینکه در آینده نمی توان با این شرایط حرکت کرد، گفت: تدوین برنامه استراتژیک برای منطقه به گونه ای که هویت کارکردی منطقه حفظ شود یک ضرورت تمام عیار است.

به گفته وی شهرداری یک سازمان بزرگ مالی با ابعاد گسترده است که نیازمند داشتن برنامه مدیریت دارایی ها و بدهی هاست.

معاون شهردار تهران، افزود: معاونت مالی و اقتصادی باید از معاونت دریافت و پرداخت به یک رژیم بلندمدت (۱۰ تا ۲۰ ساله) دارایی و بدهی ها تغییر پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه به شدت نیازمند جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی هستیم خاطرنشان کرد: سرمایه گذاران به دلیل جذابیت های منطقه دو، برای سرمایه گذاری در این منطقه رغبت نشان دادند، اما متاسفانه پروژه های آنها با انفعال کامل و بدون ایجاد کوچک ترین تغییر اجرا شد.

میرزایی در ادامه به ویژگی های بودجه ۹۷ اشاره کرد و گفت: از سال آینده تمامی درآمدها به حساب خزانه کل واریز می شود و هیچ سازمان و شرکتی مرکز هزینه درآمد نخواهد بود.

وی ویژگی‌دوم بودجه را تفویض اختیار در تمرکززدایی ذکر و اظهار کرد: بودجه مناطق در سال ۹۷ از ۱۶ درصد به ۳۷ درصد افزایش پیدا کرده است.

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران یادآور شد: همچنین سهم درآمدهای غیرنقد از ۳۷ درصد به ۲۱ درصد کاهش و سهم درآمدهای پایدار از ۲۱ درصد به ۲۹ درصد افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: در برنامه سوم شهر علاوه بر برنامه راهبردی برای هر منطقه یک برنامه توسعه نیز خواهیم داشت.

میرزایی با بیان اینکه در جریان تدوین برنامه سوم برنامه مداخله محله ای نیز تدوین می شود افزود: ۲ تا ۳ محله منطقه دو نیازمند مداخله هستند.

وی در ادامه از انجام مطالعه سنجش عدالت در شهر خبر داد و افزود: علاوه بر آن برنامه اصلاح ساختار و تشکیلات شهرداری تهران نیز اجرا خواهد شد.

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات ناشی از ناکارآمدی ساختار فعلی و بخش دیگر ناشی از ناکارآمدی مدیریت است، تصریح کرد: اگر مدیری عزل شد دلیلی ندارد در همان پست مدیریتی باقی بماند؛ متأسفانه این رودربایستی ها موجب شده تشکیلات به اقتضای افراد بسط داده شود.

وی در پایان تأکید کرد: مناطق، عرصه عملیات توسعه در سطح شهر تهران هستند.