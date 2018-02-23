بیمه تعاون فاتح سوپرلیگ کاراته بانوان شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پایانی مسابقات سوپر لیگ کاراته بانوان امروز جمعه در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار شد و تیم بیمه تعاون با کسب ۳ پیروزی دیگر مجموع امتیازات خود را به عدد ۴۲ رساند و قهرمان این فصل لیگ شد.

در بازیهای هفته پایانی بیمه تعاون ۲۹ بر صفر نارین صنعت آریا را شکست داد و سپس ۲۶ بر ۳ مقابل هیات کاراته اصفهان به پیروزی دست یافت و در ادامه هم ۲۹ بر صفر تیم آوای رزم را مغلوب کرد.

پیام نور مرکزی ۱۶ بر ۱۲ آوای رزم را شکست داد و در دیگر دیدار ۲۳ بر ۶ باشگاه حامی را شکست داد.هیات کاراته اصفهان ۲۷ بر یک نفت امیدیه را مغلوب کرد. باشگاه حامی ۱۷ بر ۱۲ تیم وحدت ایران را از پیش رو برداشت و وحدت ایران با نتیجه ۱۸ بر ۱۱ تیم نفت امیدیه را شکست داد. آوای رزم نیز ۲۹ بر صفر از سد تیم نارین صنعت آریا گذشت.

در پایان این رقابتها بعد از بیمه تعاون که قهرمان شد، هیات کاراته اصفهان با ۳۶ امتیاز در مکان دوم ایستاد و پیام نور مرکزی با ۲۷ امتیاز سوم شد. نفت امیدیه با ۲۴ امتیاز در مکان چهارم قرار گرفت. تیم آوای رزم با ۱۵ امتیاز پنجم شد. وحدت ایران با ۱۲ امتیاز در جای ششم ایستاد. باشگاه حامی با ۶ امتیاز تیمی و ۱۰۷ امتیاز انفرادی و نارین صنعت آریا با ۶ امتیاز تیمی و ۸۳ امتیاز انفرادی هفتم و هشتم شدند.

در بخش کاتا و در کاتای انفرادی فاطمه صادقی از تیم بیمه تعاون با ۲۷۰ امتیاز عنوان نخست را کسب کرد. در کاتای تیمی نیز هیات کاراته اصفهان با ترکیب زهره میرزاخانی، مریم کریمی و فاطمه چیذری با ۳۲۵ امتیاز قهرمانی را از آن خود کرد.