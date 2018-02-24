«روز موعود» آماده نمایش شد/ اکران در تصویر سال

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «روز موعود» به کارگردانی میدیا کیاست برای اولین بار در جشنواره «تصویر سال» نمایش داده می شود.

این فیلم که به زبان انگلیسی ساخته شده است، با روایتی سورئال داستان فرشته مرگی را به تصویر می کشد که به سراغ یکی از قربانیانش می رود ولی این بار روال کار بصورتی که انتظار دارد پیش نمی رود.

میدیا کیاست فارغ التحصیل مدرسه ملی سینمای ایران است و تاکنون مستند تجربی «عباس کیارستمی» و فیلم های کوتاه «دنیای وارونه»، «۴۷» و «مرگ سهراب» را جلوی دوربین برده است. کیاست به طور تخصصی در حوزه هنرهای دیجیتال و جلوه های بصری نیز فعالیت دارد و فیلم «مرگ سهراب» این کارگردان، به طور کامل در استودیو کروماکی و با تکنیک‌های CGI ساخته شده است.

آثار وی تا کنون در فستیوال های معتبر جهانی از جمله چلاویژن کالیفرنیا، وگرانت بلاروس همراه با نمایش در موزهی تاریخی ملی بلاروس، آمورال ویژوال رومانی، جشنواره فیلم کودک هند، فیکمای اسپانیا، جشنواره فیلم های ایرانی سانفرانسیسکو، و جشنواره های فیلم کوتاه تهران و تصویر سال به نمایش در آمده اند.

دیگر عوامل فیلم کوتاه «روز موعود» عبارتند از کارگردان: میدیا کیاست، تهیه کننده: شادی کتیرائی، نویسندگان: هانیه ساداتسرکی، نگار عباسپور، بازیگران: سمیرا حضرتی، امیر محقق، آرام آل کنعان، مدیر فیلمبرداری: فاتح شافعی، صدابردار و صداگذار: کیومرث سبحانی، طراح گریم: راحله نعمت زاده، اجرای گریم: شیوا شیریزاد، طراح صحنه و لباس: شادی کتیرائی، تدوین، اصلاح رنگ و جلوه های ویژه: میدیا کیاست، روابط بین الملل: ساناز دولت آبادی، عکاس: بشری بدخشان.