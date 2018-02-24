به گزارش خبرگزاری مهر، عوامل و دست‌اندرکاران جشنواره مردمی فیلم عمار با حضور در منزل عصمت فلکیان معروف به «ننه عصمت» که مدتی دچار کسالت شده بود از وی عیادت کردند.

«ننه عصمت» بانوی یزدی است ‌که در طول جنگ برای رزمنده‌ها دستکش می‌بافت و پس از جنگ برای سربازان لب مرز، دستکش می بافد.

دستکش‌هایی که «ننه عصمت» می‌بافد، طی سال‌های اخیر به عنوان جایزه ویژه جشنواره عمار به فیلمسازان و فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اهدا شده است و تاکنون چهره هایی نظیر مسعود ده‌نمکی، محمدباقر مفیدی کیا، محسن اردستانی رستمی و مهدی نقویان موفق به دریافت آن شده‌اند.