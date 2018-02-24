گفتگوی تلفنی وزرای خارجه روسیه و سوئد در خصوص سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت خارجه روسیه از مکالمه تلفنی وزیر خارجه این کشور و همتای سوئدی اش خبر داد.

وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد: دو وزیر خارجه اقدام به تبادل نظر در خصوص وضعیت سوریه، به ویژه ابهامات موجود در شورای امنیت سازمان ملل بر سر قطعنامه های حقوق بشری در خصوص سوریه پرداخته اند.

گفته می شود این تماس تلفنی بنا به درخواست طرف سوئدی انجام شده است.

لازم به ذکر است سوئد از جمله کشورهای حامی اجرای طرح برقراری آتش بس ۳۰ روزه در سوریه بوده است. آتش بسی که روز جمعه سرگئی لاورورف وزیر خارجه روسیه گروه تروریستی جبهه النصره و ائتلاف به رهبری آمریکا را مسئول عدم اجرای آن دانست.

لاوروف همچنین تاکید کرد که مشخص نبودن تکلیف آمریکا در خصوص مساله النصره یکی از دلایل اجرایی نشدن آتش بس در سوریه به حساب می آید.

وزیر خارجه روسیه همچنین عدم پایبندی گروه های تروریستی به توافق آتش بس را از جمله مشکلات موجود بر سر این راه دانسته و گفت هیچ ضمانتی وجود ندارد که پس از اجرایی شدن آتش بس، گروه های تروریستی مورد حمایت آمریکا از جمله النصره سلاح خود را زمین گذاشته و اقدام به ترک مخاصمه کنند.