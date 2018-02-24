کسب رتبه برتر و تقدیرنامه «دو ستاره» اداره آموزش منطقه۲۱

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمانی شهردار این منطقه ضمن بیان خبر فوق گفت: اداره آموزش معاونت توسعه منابع انسانی منطقه۲۱ موفق به کسب تقدیرنامه دو ستاره "تعالی آموزش و توسعه کسب و کار" و احراز رتبه برتر در بین مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران در "پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی ایران" که با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران برگزار شده، شد.

وی با اشاره به اینکه جلسات ارزیابی سطح "مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی" در اداره آموزش معاونت توسعه منابع انسانی منطقه۲۱ در قالب برنامه زمانبندی منظم تشکیل شده، افزود: اداره آموزش معاونت توسعه منابع انسانی منطقه۲۱ در راستای بهبود کیفیت مسیر ارتقاء سطح دانش، مهارت و بینش کارکنان شاغل در این منطقه و گام نهادن در جهت ایجاد سازمانی یادگیرنده برای دریافت تقدیرنامه مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی اقدام کرده است .

رحمانی در ادامه یادآور شد: اداره آموزش معاونت توسعه منابع انسانی منطقه۲۱ در راستای سیاست گذاری مدیریت آموزش شهرداری تهران ضمن همکاری با انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران جهت اخذ گواهینامه اهتمام تعالی آموزش و توسعه و دریافت سطح تقدیرنامه جایزه مذکور نیز در سال جاری هماهنگی و برنامه ریزی های لازم را انجام داد.

لازم به ذکر است، معیارها و شاخص های عملکردی مدنظر "پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی ایران" به شرح ذیل است؛ مدل رهبری آموزش و توسعه، فرهنگ یادگیری و توسعه، استراتژی آموزش و توسعه، نیازسنجی آموزشی، طراحی و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت اجرایی آموزش، ارزشیابی آموزشی، نتایج عملکردی آموزش و نتایج کلیدی سازمانی.

اجرای برنامه های سلامت-محور همزمان با "هفته ملی سلامت مردان"

سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه۲۱ از اجرای برنامه های سلامت-محور در ورودی غربی پایتخت همزمان با "هفته ملی سلامت مردان" (نخستین هفته اسفند ماه) با شعار "ورزش؛ کلید طلایی سلامت مردان" خبر داد.

حسین معینی کربکندی سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی این منطقه ضمن اعلام خبر فوق گفت: هفته اول اسفند ماه، به عنوان "هفته ملی سلامت مردان" با هدف حساس سازی مردان نسبت به سلامت خود، ترویج فرهنگ پیشگیری اولیه و تشخیص زود هنگام بیماری های بدون علامت در جامعه مردان، افزایش دسترسی آنان به اطلاعات سلامتی به ویژه از طریق رسانه های ارتباط جمعی و گسترش فرهنگ همکاری درون بخشی و برون بخشی در مقوله سلامت نامگذاری شده است.

وی با اشاره به اینکه سلامت مردان موضوعی است که موجبات استحکام و ارتقای سطح سلامت نیروی کار جامعه و توسعه کشور را در پی خواهد داشت، افزود: مردان نسبت به زنان بیشتر در معرض فاکتور های خطرساز محیطی و شغلی هستند و عادات اشتباهی مانند مصرف سیگار، اعتیاد و استرس شغلی در آنها بیشتر است؛ از سوی دیگر مردان کمتر به پزشک مراجعه کرده و مراجعه به مراکز درمانی را به دلایل مختلف تا بروز مراحل پیشرفته و خطرناک بیماری به تاخیر می اندازند.

سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه۲۱ در ادامه تصریح کرد: تامین سلامت جسمی و روانی مردان در دوره های مختلف زندگی و پیشگیری از بیماری ها، حساس سازی و تبیین جایگاه فرهنگی سلامت در جامعه و ایجاد فرهنگ توجه به سلامتی قبل از بیماری، پیشگیری اولیه و تشخیص زود هنگام بیماری های پرخطر و بدون علامت در جامعه مردان، افزایش دسترسی به اطلاعات سلامتی، توجه به نیازهای بهداشتی، آموزشی و درمانی از جمله اهداف مدنظر در "هفته ملی سلامت مردان" است.

معینی کربکندی در خاتمه با تاکید بر نهادینه کردن فرهنگ خود مراقبتی و سلامت نگر در جامعه و همچنین افزایش آگاهی جامعه در خصوص آشنایی با بیماری هایی که سلامت مردان را تهدید می کند، خاطرنشان کرد: ویژه برنامه های مناسبتی "هفته ملی سلامت مردان" از قبیل ویزیت و مشاوره پزشکی، همایش های آموزشی، غربالگری قند و فشار خون و ... به صورت رایگان براساس روز شمار این هفته با شعار "ورزش کلید طلایی سلامت مردان" در تمامی خانه های سلامت محلات ۱۳گانه سطح منطقه۲۱ برگزار می شود.

لازم به ذکر است، روزشمار "هفته ملی سلامت مردان" سال۹۶ به شرح زیر است: سه شنبه اول اسفند؛ نقش فعالیت بدنی در سلامت همه گروه‌های سنی و جمعیتی از کودکان و جوانان تا میانسالان و سالمندان، معلولین و بیماران، چهارشنبه دوم اسفند؛ نقش ورزش در کنترل عوامل خطر بیماری قلبی عروقی با تاکید بر چاقی شکمی به عنوان زنگ خطر سلامت مردان، پنجشنبه سوم اسفند؛ سلامت مردان، سلامت خانواده، جمعه چهارم اسفند؛ ورزش همگانی و محیط زندگی حامی فعالیت بدنی، شنبه پنجم اسفند؛ محیط کار حامی فعالیت بدنی، یکشنبه ششم اسفند؛ نقش ورزش در سلامت روانی و اجتماعی مردان، دوشنبه هفتم اسفند؛ ورزش و سلامت اسکلتی عضلانی.