به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صوت المنامه، مردم ساکن منطقه «کرباباد» در بحرین شب گذشته در اعتراض به جنایت های آل خلیفه علیه انقلابیون دست به برگزاری تظاهرات گسترده زدند.

تظاهرات کنندگان جنایت آل خلیفه علیه ۴ جوان بحرینی را که به شهادت آنها منجر شد، به شدت محکوم کردند.

معترضان بحرینی همچنین با سر دادن شعارهایی در همبستگی با شیخ عیسی قاسم خواستار شکسته شدن اقامت اجباری وی شدند.

گفتنی است، چهار جوان بحرینی که تحت تعقیب آل‌خلیفه بوده اند حین تلاش برای یافتن مأمنی هفته گذشته در آبهای بین المللی خلیج فارس به شهادت رسیدند و پیکرهای سه تن از آنان با موجهای دریا به سواحل بوشهر رسیده است.

پیکرهای سه تَن از این شهیدان در شهر مقدس قم تشییع شد. پیکر نفر چهارم تا کنون مفقود است.